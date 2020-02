Le British Bulldog devrait enfin être intronisé au WWE Hall of Fame en 2020

Il semble qu’un souhait pour les fans de la WWE se réalise enfin.

Non, nous n’avons pas encore WrestleMania – mais il semble que Davey Boy Smith, le British Bulldog, entre enfin au WWE Hall of Fame cette année.

Cela fait longtemps que l’un des vrais pionniers du sport est venu, en particulier pour les lutteurs britanniques.

Les fans de catch britanniques restent très fiers du British Bulldog

Dave Metlzer a confirmé la nouvelle hier soir et avec les deux enfants de Smith qui ont récemment fait un voyage au siège de la WWE à Stamford, Connecticut, il semble que cela se produise enfin.

Smith est malheureusement décédé d’une crise cardiaque en 2002 à l’âge de 39 ans seulement. Cependant, les appels à son entrée au Temple de la renommée ont sonné pendant plus d’une décennie.

Après une formation pour devenir lutteur au Royaume-Uni, Smith a déménagé en Alberta, au Canada, pour continuer sa tutelle sous le légendaire Stu Hart.

Là, il allait rencontrer une des filles de Hart, Diana, et ils ont eu deux enfants, dont l’un est un lutteur professionnel aujourd’hui sous le nom de Davey Boy Smith Jr. à MLW. Il a également eu un sort à la WWE au début de sa carrière.

Se marier avec la famille Hart signifiait que des lutteurs comme Bret et Owen Hart étaient devenus sa famille et Bret a toujours soutenu que Davey devrait être au Temple de la renommée.

S’exprimant à Inside the Ropes il y a quelques années, Bret a déclaré: «Comme beaucoup de gens, s’il n’est pas au Temple de la renommée de la WWE, alors quel genre de Temple de la renommée est-ce? Je suis gêné de leur part, ils peuvent prendre autant de grands lutteurs et ne pas les inclure dans le Hall of Fame.

“Je n’ai aucun problème avec quiconque est là-dedans, mais je pense que Demolition devrait être là-bas, que Dynamite Kid devrait être là-bas, que Davey Boy devrait être là-bas.”

Le Dynamite Kid mentionné par Hart était Tom Billington, le cousin de Davey Boy, qui a formé l’équipe «The British Bulldogs». Il est également considéré comme l’un des plus grands interprètes du ring de tous les temps.

Bret Hart et le British Bulldog après leur classique au SummerSlam 1992

Un autre Temple de la renommée de la WWE, Jeff Jarrett, a récemment parlé avec talkSPORT et lui aussi a suggéré que Smith devait trouver sa place au Temple de la renommée.

«Davey! Oui [he should be in the Hall of Fame]», A déclaré Jarret. «J’ai travaillé avec Davey dans les années 90 pour la WWE puis la WCW et en tant que partenaire de tag comme Dynamite Kid, pendant cette période, cette génération, Davey était une vedette.

«C’était à la fin des années 80 et il y avait beaucoup de gros gars, mais pas aussi athlétiques. Davey était super athlétique à la fin des années 80. Je me souviens d’avoir simplement fait irruption – j’ai fait irruption en 86 – mais juste de regarder Davey boy et de penser «wow ce gars est énorme et il est super athlétique» et j’aimais son accent à l’époque!

“Mais non, Davey nous a quittés bien trop tôt.”

Le Hall of Fame disparaît le 2 avril à Tampa, en Floride.

