Le brouillon virtuel WNBA 2020 signifie que les sports en direct sont de retour

La WNBA tiendra toujours son projet de 2020 le 17 avril comme prévu initialement, juste sous forme virtuelle en raison de la propagation de Covid-19, a annoncé la ligue jeudi. La commissaire Cathy Engelbert annoncera les choix en direct sur ESPN2, et les meilleurs prospects seront interviewés à distance. Le format exact est toujours en cours d’élaboration.

Enfin, nous allons avoir une tranche de sport dans nos vies.

L’annonce de la WNBA intervient avant que la NCAA n’ait officiellement annoncé le statut d’éligibilité de ses athlètes de sports d’hiver, bien que Jon Rothstein de CBS Sports ait rapporté la semaine dernière qu’il était peu probable que les seniors bénéficient d’une année supplémentaire d’éligibilité. Le W devait procéder pour donner à ses joueurs et à ses équipes le temps de se préparer pour le processus de draft. La date limite pour que les joueurs se déclarent pour le repêchage est toujours le 7 avril.

La ligue a également déclaré qu’elle honorerait Gianna Bryant, Alyssa Altobelli et Payton Chester, ainsi que l’avocat de la WNBA Kobe Bryant – tous décédés tragiquement dans un accident d’hélicoptère en janvier – lors du repêchage.

Pourquoi le projet WNBA se déroule-t-il si tôt?

Beaucoup de membres de la ligue étaient en fait heureux que ce projet soit prévu une semaine plus tard que d’habitude. Le retournement est généralement une question de jours, pas de semaines, dans les saisons précédentes. En 2019, le projet a été trois jours après le match de championnat NCAA. Ce calendrier devait rester ainsi si la WNBA a un espoir de jouer sa saison 2020.

Les seniors et les underclassmen ont eu une fin déchirante de leur saison, incapables de jouer le tournoi de la NCAA, de se présenter aux combats du week-end du Final Four et de manquer la chance de se réunir à New York pour entendre leur nom. Mais s’ils veulent jouer cette année, ça devait fonctionner comme ça.

Les camps d’entraînement de la WNBA doivent toujours débuter le 26 avril, la saison commençant le 15 mai. La ligue propose des alternatives de planification de scénarios dans le cas où cela ne pourrait pas se passer comme espéré, mais les équipes doivent avoir une idée de l’apparence de leurs alignements. si la ligue a l’intention de jouer le plus rapidement possible une fois que Covid-19 sera sous contrôle.

La WNBA jouera-t-elle même en 2020?

Nous ne sommes toujours pas sûrs, bien que le W puisse avoir un calendrier plus facile que d’autres ligues plus grandes. La ligue ne compte que 12 équipes et 144 joueurs. Le report des Jeux olympiques aidera également les choses. Le W a un hiatus de juillet de trois semaines intégré au programme actuel, qui n’est plus nécessaire.

Engelbert a déclaré à Howard Megdal du New York Times qu’elle serait prête à jouer à des jeux sans fans, si nécessaire. «En reprenant les sports en direct à la télévision, je pense que nous avons presque la responsabilité de la fonction publique de faire tout ce que nous pouvons», a-t-elle déclaré. “Parce qu’il est clair que tout le monde manque des sports en direct.”

Quels sont les meilleurs joueurs de ce projet?

Il est hors de question que la meneuse de jeu de l’Oregon Sabrina Ionescu, l’une des meilleures joueuses de basket-ball universitaires de tous les temps, n’atteigne pas la première place du classement général du New York Liberty. Elle est le leader de tous les temps de la NCAA en triple-double, la première joueuse DI à atteindre 3 000 points en carrière, 1 000 passes décisives et 1 000 rebonds, et joue la position la plus recherchée du sport.

Après Ionescu, son coéquipier de l’Oregon Satou Sabally et l’attaquant de Baylor Lauren Cox devraient passer les numéros 2 et 3 dans n’importe quel ordre. Nous attendons toujours de savoir si le garde du Texas A&M Chennedy Carter déclarera tôt.

Quel est le projet de décret?

1. New York Liberty

2. Dallas Wings

3. La fièvre de l’Indiana

4. Atlanta Dream

5. Dallas Wings

6. Lynx du Minnesota

7. Dallas Wings

8. Chicago Sky

9. Dallas Wings

10. Phoenix Mercury

11. Seattle Storm

12. Washington Mystics

Nous avons des sports en direct!

Le projet de la WNBA est toujours excitant, mais comme aucun autre sport dans le monde ne joue, il y a une raison supplémentaire d’être amplifié pour ce projet. Si vous n’avez jamais suivi la WNBA auparavant, c’est le moment idéal.