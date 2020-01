Le but de Juan Mata voit Manchester United progresser alors qu’il bat les Wolves et Cardiff remporte un thriller de sept buts contre Carlisle

Manchester United est passé au quatrième tour de la FA Cup avec une victoire de 1-0 contre les Wolves, mais ils étaient préoccupants alors que Marcus Rashford boitait en seconde période.

Le but de Juan Mata était suffisant pour donner aux Red Devils la victoire sur les Wolves à Old Trafford lors de leur troisième partie.

Marcus Rashford a boité après seulement 15 minutes

Les loups étaient presque doués en tête après 10 minutes quand une mauvaise passe de Fred a rebondi sur Nemanja Matic et Raul Jimenez a remporté un défi avec Harry Maguire.

Mais le ballon a frappé Jimenez sur la main avant qu’il n’atteigne Pedro Neto qui l’a jeté dans le filet. À la suite d’un examen de la VAR, l’arbitre Kevin Friend a exclu le but.

Juan Mata et James ont tous deux failli sortir de l’impasse et Matt Doherty a frappé les boiseries alors que la première mi-temps s’est terminée sans but à Old Trafford.

Le but de Neto a été inscrit au handball

Mata a vu Ruddy garder ses efforts avant que la tête de Doherty ne revienne du poteau. James a eu la meilleure chance mais a frappé directement Ruddy après une course dans la zone.

C’est Mata qui a finalement trouvé la percée à la 67e minute pour donner une avance de 1-0 à l’équipe de Solskjaer.

Une longue balle sur le dessus a provoqué le chaos et Anthony Martial a pu jouer dans l’Espagnol qui a traversé le but et a écaillé Ruddy.

Il y a eu un moment d’inquiétude pour United tard lorsque Marcus Rashford a claqué la porte moins de 15 minutes après son arrivée.

Juan Mata a marqué pour Manchester United contre Wolves

Nathan Thomas a donné l’avance à Carlisle lors de leur troisième match à domicile contre Cardiff.

Mais les visiteurs étaient bientôt 2-1 avec des buts d’Aden Flint et Josh Murphy.

Flint a ensuite ajouté un deuxième trois minutes après la pause, mais Carlisle n’a pas tardé à riposter.

Le tir de Harry McKirdy à six mètres a trouvé le fond du filet pour porter le score à 3-2, mais Danny Ward a rétabli l’avantage de deux buts quelques minutes plus tard.

Le score n’était pas terminé là-bas, car McKirdy a obtenu son deuxième but pour sept buts dans le match et 4-3 le score.

