Le but d’Odion Ighalo nous rappelle ce que nous manquerons pendant l’annulation des sports

Manchester United a joué un match de Ligue Europa alors qu’une pandémie se propageait à travers le monde. La décision de poursuivre les matches européens, alors que d’autres ligues du monde entier suspendaient le jeu, était irresponsable. L’UEFA met inutilement en danger la santé des joueurs impliqués pour des raisons purement financières. Qu’une ligue sportive choisisse le profit plutôt que la sécurité n’était pas surprenant, mais c’était toujours exaspérant.

Pendant ce match irresponsable, quelque chose de magique s’est produit. Odion Ighalo, qui a passé un meilleur moment à United que quiconque ne pouvait raisonnablement s’y attendre, a marqué un but incroyable. Ighalo a jonglé le ballon trois fois après avoir reçu une passe nette de Bruno Fernandes au bord de la boîte, alternant les pieds – droite, gauche, droite. Puis il a fouillé dans le coin supérieur:

Le but d’Ighalo méritait un public. Il aurait dû y avoir des milliers de personnes éclatant de joie, chantant son nom. Il aurait dû pouvoir courir devant ces milliers de personnes et se délecter de leur adoration. La caméra aurait dû filmer des enfants stupéfaits, diffusant leurs visages choqués juste après avoir été témoin d’un objectif dont ils se souviendront toute leur vie.

Mais le stade était vide. Le but était choquant à cause du silence qui a suivi. Il a perdu son sens par un manque d’appréciation. À ce moment-là, rien n’était plus important que la santé collective de la race humaine, pas même les footballeurs marquant des buts.

Regarder le but d’Ighalo semblait étrange, même de loin. Pendant que United jouait, le monde recevait simultanément une surabondance de notifications sur la propagation du virus. Le public de la télévision a regardé un match de football tout en apprenant de nouvelles informations sur le nombre de personnes décédées et qui mourront à cause de Covid-19. Comme Ighalo l’a marqué, une cascade d’événements publics majeurs et d’institutions ont été fermées au nom de la sécurité. Sur les réseaux sociaux, les points forts de l’objectif ont été enfouis dans un flux de tweets anxieux de personnes s’adaptant à un nouveau monde, où nous pourrions passer des semaines isolées des autres êtres humains.

Dans ce contexte de peur collective, l’objectif ne semblait pas important, pas même de la manière évadée que les sports encouragent normalement. La panique du monde extérieur au football était, et est toujours, accablante.

Mais l’objectif reste un grand rappel de la puissance du sport. En temps ordinaire, il aurait rassemblé des milliers, et peut-être des millions, de personnes dans une appréciation et une admiration mutuelles. L’objectif d’Ighalo est un exemple d’un moment qui peut nous conduire à l’absence de voix, un moment où nous pouvons ressentir à quel point ce jeu stupide pour enfants nous affecte. C’était un objectif à retenir, invoquer une longue série de souvenirs précieux. Pour chacun de nous, il portait les saveurs de chaque moment brillant et inattendu que nous avons jamais aimé.

Ce pouvoir de nous affecter et de nous connecter nous manquera tant que les sports devront disparaître pour le plus grand bien. Nous allons perdre l’un des principaux moyens par lesquels les gens s’amusent, échappent à leur vie, s’engagent dans une communauté plus grande et abordent un sentiment de transcendance dans le monde humain.

Mais la perte du sport est absolument nécessaire. Leur pouvoir ne vaut pas le risque en ce moment. L’objectif d’Ighalo doit donc sembler sans conséquence car il s’agit de l’illusion du sport arraché au nom de la sécurité. Comme l’a dit Jurgen Klopp après le report de la Premier League, la bonne santé d’un fan ou d’un athlète remplace tout effet qu’un but ou un match peut avoir sur nous. L’objectif était magique, mais il ne pourrait jamais sauver une vie.

L’objectif d’Ighalo pourrait être le dernier grand événement sportif que nous ayons jusqu’à ce que la pandémie soit maîtrisée. Pour cette raison, il devrait servir de symbole de ce que nous devons espérer dans de meilleures conditions. Alors que le monde se rassemble pour lutter contre un virus qui menace la santé de tant de gens, nous devons dire adieu au sport et à son pouvoir de nous émouvoir. Quand il reviendra, il sera, espérons-le, accompagné de nouvelles plus importantes. La nouvelle que le monde a retrouvé une certaine stabilité, que des vies ont été sauvées et que de grands objectifs comme celui d’Ighalo peuvent être célébrés comme ils le devraient, dans toute leur merveilleuse et magique importance.