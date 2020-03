Le Canada n’enverra pas ses athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Twitter: @TeamCanada

Le Canada a annoncé dimanche qu’il n’enverrait pas d’athlètes au prochain Jeux olympiques de Tokyo 2020, argumenter risques pour la santé de sa délégation d’athlètes.

La mesure a été annoncée par Équipe Canada via les réseaux sociaux et fait valoir l’existence de risques pour la santé de ses athlètes en raison de la pandémie du nouveau coronavirus ou Covid-19.

«Le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC), appuyés par leurs commissions des athlètes, les organisations sportives nationales et le gouvernement du Canada, ont pris la décision difficile de ne pas envoyer d’équipes canadiennes aux Jeux olympiques et paralympiques de été 2020 », a-t-il écrit dans un communiqué.

Ils demandent même de toute urgence au Comité international olympique (CIO) et au Comité international paralympique (IPC) et à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de reporter les Jeux d’un an et en échange, offrent «tout notre soutien pour les aider à naviguer dans toutes les complexités apportera une reprogrammation des Jeux. Bien que nous reconnaissions les complexités inhérentes à un retard, rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale.

Ils ont noté qu ‘«il ne s’agit pas seulement de la santé des athlètes, mais de la santé publique», car avec le coronavirus et les risques associés, il n’est pas sans danger pour les athlètes, la santé et la sécurité de leurs familles et de la communauté canadienne. en général, cela va même à l’encontre des mesures qu’ils ont prises pour prévenir les infections.

“Nous remercions le CIO pour son assurance qu’il n’annulera pas les Jeux de Tokyo 2020 et nous apprécions qu’il comprenne l’importance d’accélérer sa prise de décision concernant un éventuel report”, indique le communiqué.

