Le centre de 32 ans de lazio considère qu’il a eu de la chance dans sa carrière d’avoir eu un cancer, une maladie qu’il a combattue à deux reprises. Grâce à ces revers, Francesco Acerbi Il a réussi à réorienter sa carrière comme il l’a reconnu.

Francesco Acerbi: “Je remercie Dieu d’avoir eu un cancer”

“Le cancer était ma chance. Je remercie Dieu de l’avoir. J’ai découvert que j’étais malade en juillet 2013, dès mon arrivée à Sassuolo. J’ai été opéré et à trois semaines j’étais sur le terrain. Rien n’avait changé. J’ai continué à me comporter comme un “non” professionnel en dehors du domaine“, A déclaré l’italien dans une interview à‘ L’Ultimo Uomo ’.

“Un jour j’ai commencé à crier, à sortir de mon corps! Mais, j’ai continué à faire ma vie habituelle. Après-midi, boissons, départ jusqu’à 7h00 du matin», A ajouté Francesco Acerbi.

Avant le cancer, Francesco Acerbi a envisagé le retrait

Selon le défenseur, il en est venu à envisager le retrait avant qu’il ne soit détecté d’un cancer: “Je ne me respectais pas, je ne respectais pas mon travail ou ceux qui m’ont payé. Je venais souvent à l’entraînement «ivre», sans me remettre des effets de l’alcool. Physiquement, j’allais bien car j’ai toujours été forte. Je dormais un peu pour abandonner“

“Sans la maladie, j’aurais fini par jouer dans la série «B» ou, peut-être, j’aurais pris ma retraite. Heureusement, quelqu’un là-haut m’a aimé et m’a envoyé la maladie. Sans elle j’aurais mal fini. Personne ne m’aurait sauvé. Je suis satisfait de la personne que je suis devenue malgré toutes mes lacunes », a-t-il poursuivi.

Francesco Acerbi Il a dû se mettre entre les mains de spécialistes pour se concentrer sur le football: «Un an après ma maladie, je me suis endormi et je me suis réveillé avec une crise de panique. J’avais peur de mon ombre. J’ai commencé à penser aux opportunités que j’avais perdues, aux excès les soirées … J’ai dû aller chez un spécialiste pour surmonter ma peurs. “