Le capitaine de Hearts Steven Naismith accepte une réduction de salaire de 50% pour aider le club écossais à survivre pendant la pandémie de coronavirus

Le capitaine de Hearts Steven Naismith a accepté une réduction de salaire de 50% pour sauver des emplois et aider le club écossais de Premiership en difficulté à survivre pendant la crise des coronavirus.

L’équipe d’Édimbourg a demandé à ses joueurs de diviser par deux leur salaire à la suite de la suspension de la ligue.

Steven Naismith a promis de réduire de moitié son salaire pour aider à sauver Hearts en difficulté

L’international écossais Naismith ouvre la voie en répondant à la demande et a insisté pour qu’il reste à Tynecastle la saison prochaine, “quelle que soit la ligue dans laquelle se trouve le club”.

Hearts, menacé de relégation, dirigé par Daniel Stendel, est actuellement assis au pied de la division, à quatre points de la deuxième place de Hamilton.

“Les circonstances actuelles mettent tout le monde dans une position très difficile, mais ce n’est pas un problème de fabrication de Hearts”, a déclaré l’ancien attaquant d’Everton Naismith dans un communiqué.

«Ma famille et moi pensons que, grâce à une longue carrière, le football a été très bon pour nous. Par conséquent, j’estime personnellement que je peux et dois accepter la réduction de salaire de 50%.

L’ancien attaquant d’Everton Naismith a rejoint Hearts en janvier 2018

«J’espère que cela peut contribuer d’une manière ou d’une autre à la survie à long terme du club à un moment difficile et sauver des emplois, en particulier ceux qui ont les revenus les plus bas et donc ceux qui auront le plus de difficultés à l’heure actuelle.

«Je sais que chacun de mes coéquipiers a une situation unique avec ses finances, son domicile et sa famille. Je peux assurer à tous qu’ils font tous ce qu’ils peuvent. »

L’ancien attaquant des Rangers, Everton et Norwich Naismith a rejoint Hearts en janvier 2018, initialement en prêt. Le contrat de 33 ans est valable jusqu’en 2023.

“En tant que capitaine de Hearts, je soutiendrai pleinement mes coéquipiers, quelle que soit la décision de chacun d’eux à ce sujet”, a-t-il poursuivi.

«Je m’engage à rester à Hearts, quelle que soit la ligue dans laquelle se trouve le club, la saison prochaine et j’ai hâte de continuer à diriger en tant que capitaine. Je considère comme un honneur de représenter Hearts. »

