Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson “ n’a aucune compétence ” et n’entrerait pas dans le premier XI de Man United – Les fans des Red Devils se disputent avec les hôtes de talkSPORT

Un audacieux fan de Manchester United a affronté TalkSPORT en direct sur les ondes alors qu’il insistait sur le fait que Jordan Henderson “n’est pas un footballeur” et n’entrerait pas dans la première équipe d’Ole Gunner Solskjear.

Et il a même dit que le capitaine de Liverpool “ne pouvait pas essuyer Bruno Fernandes” … “vous savez.

Anthony the Red Devil a ri de la suggestion qu’Henderson pourrait être nommé Joueur de la Premier League de la saison pour avoir inspiré les Reds à – il semble – leur premier titre de champion en 30 ans.

Qu’est-ce que tu en penses? Le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, pourrait-il entrer dans le milieu de terrain de Manchester United?

Bien sûr, il y a des questions qui se poseront maintenant en raison du coronavirus et de la décision d’arrêter le football de Premier League jusqu’en avril, avec des craintes que la saison ne soit annulée si l’épidémie continue et s’aggrave.

Malgré des suggestions, la campagne pourrait être annulée – merci Karren Brady – il a été affirmé samedi que même si cela se produisait, il était “prévu” de couronner les Reds en tant que champions, compte tenu de leur avance massive de 25 points.

Mais Anthony ne voulait pas parler du succès de ses rivaux lorsqu’il a appelé au coup d’envoi sur talkSPORT (je me demande pourquoi).

Non, au lieu de cela, il a visé Hendo et a affirmé que le milieu de terrain n’avait “ aucune compétence ”, il “ n’était pas un footballeur ” et n’était pas assez bon pour entrer dans le milieu de terrain de Man United, qui, pour être juste, a été stimulé par l’arrivée de nouveau héros d’Old Trafford Fernandes.

Les hôtes de Kick Off Darren Lewis et Gabby Agbonlahor n’étaient pas d’accord, et ont suggéré que les joueurs que le capitaine de Liverpool garderait facilement hors du côté des États-Unis.

Henderson ferait-il partie de l’équipe Man United contre Matic et Fred?

Mais cela a encore plus énervé Anthony, insistant sur le fait que le plus grand écrivain sportif et ancienne star d’Aston Villa “ne sait rien du football”.

Vous savez quoi? J’ai l’impression que ce gars n’aime pas Liverpool…

Anthony: Je veux savoir quel joueur du milieu de terrain de Liverpool obtiendrait dans l’équipe de Man United? Ne me dites pas Jordan Henderson, ne dites pas Jordan Henderson!

Darren Lewis: Allez-vous vraiment venir à une équipe avec 25 points d’avance?

Anthony: Je ne suis pas sur environ 25 points sans faute, je suis sur les joueurs de milieu de terrain à Liverpool, lequel d’entre eux obtiendrait dans l’équipe de United?

Darren: Eh bien, je pense que Jordan Henderson ferait partie de votre équipe.

Anthony: JORDAN HENDERSON?! Es-tu sérieux? At-il des compétences? L’avez-vous déjà vu prendre un homme?

Darren: Eh bien, il a le leadership, il a la capacité de passer, il a la capacité de s’attaquer… allez, ne manquez pas de respect à un gars qui a inspiré son équipe à la Ligue des champions la saison dernière et qui a suivi cette saison en inspirant son équipe à la Premier League .

Henderson a rejoint une liste d’élite des légendes de Liverpool en commandant les Reds à la gloire européenne l’année dernière

Anthony: Inspiré? Que voulez-vous dire? Courir et passer le ballon sur le côté? At-il des compétences? Entrerait-il dans l’équipe de Man United?

Darren: Oui, je pense qu’il le ferait.

Anthony: Au lieu de qui? Vous avez Matic, vous avez Fernandes, vous avez Fred.

Darren: Je voudrais l’avoir là-bas au lieu de Matic, absolument je le ferais.

Anthony: Voudriez-vous? Eh bien, vous ne savez rien du football, alors?

Adrian Durham affirme que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, mérite de remporter le titre de Joueur de l’année cette saison

Darren: Hahaha! Je ne le couvre que depuis 20 ans! En fait, j’aurais un milieu de terrain trois: Henderson, Pogba et Fernandes. Vous ne pourriez pas faire trop de mal avec ça.

Anthony: Henderson ne voulait même pas essuyer son … Je ne vais même pas le dire. Henderson n’est même pas un footballeur, mec, il passe juste à côté de cinq mètres. Pour être milieu de terrain, vous avez besoin d’un peu de compétence.

Gabby Agbonlahor: Vous devez regarder Henderson, et il pourrait probablement devenir Joueur de l’année. Je pense qu’il obtiendra le Joueur de l’année, il est là pour l’obtenir, c’est comme ça qu’il a été bon pour moi.

Anthony: Pourrait-il? Vous devez trier votre cou, sérieusement, mec!

