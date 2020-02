Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, explique pourquoi il était juste de ne pas l’envoyer pour un incident avec l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi

Harry Maguire insiste sur le fait qu’il n’a pas donné un coup de pied à Michy Batshuayi dans un incident où le capitaine de Manchester United a peut-être eu la chance d’échapper à la punition.

Le défenseur a été livré au sol par l’attaquant de Chelsea avant de le rattraper avec ses crampons.

Harry Maguire n’a pas été expulsé pour son affrontement avec Michy Batshuayi

Les replays semblaient montrer Maguire étendant sa jambe vers Batshuayi mais aucune carte n’a été montrée par l’arbitre Anthony Taylor et VAR n’est pas intervenu.

L’international anglais a expliqué ce qui s’est passé dans l’incident et a estimé que la bonne décision avait été prise.

Il a déclaré à Sky Sports: «Je peux voir pourquoi. Je me sentais comme à l’époque, je savais que je l’avais attrapé mais j’avais l’impression qu’il allait tomber sur moi et ma réaction naturelle était de redresser ma jambe pour essayer et, s’il devait tomber sur moi, de le tenir.

“Évidemment, j’ai des crampons sur mes bottes et ça a probablement l’air pire à la télé. C’était ma réaction naturelle. Ce n’était pas un coup de pied ou une intention ou quelque chose comme ça. C’était juste ma réaction naturelle pour redresser ma jambe et s’il allait tomber sur moi pour le tenir vraiment debout.

«Je savais que je l’avais attrapé à l’époque et je pense que c’était la bonne décision à la fin.»

On a également demandé au défenseur si c’était un moment inquiétant pour lui pendant que VAR vérifiait s’il recevrait un rouge.

Maguire a répondu: «Oui, certainement parce que je savais au moment où je l’ai attrapé et je savais à l’époque que je n’avais aucune intention de le blesser ou de le frapper. C’était littéralement juste une réaction naturelle pour redresser ma jambe et ce n’était pas un coup de pied.

“Évidemment, j’ai des crampons au bout de ma botte donc ça aggrave un peu. Je me suis excusé auprès de lui et c’était bien que l’arbitre ait compris. »

Maguire a ensuite marqué le deuxième but de Manchester United en s’imposant 2-0 à Stamford Bridge.

C’était également son premier but en championnat pour les Red Devils depuis son transfert de 80 millions de livres de Leicester en été.

Il a ajouté: «Cela fait longtemps. Évidemment, j’ai obtenu le premier but contre Tranmere mais c’était avec mes pieds mais non, j’ai manqué beaucoup de chances cette année et je savais que c’était une question de temps avant d’en marquer un.

“Bruno a aidé à la bonne livraison et j’espère qu’il y en aura beaucoup d’autres d’ici la fin de la saison.”

