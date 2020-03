Le carrefour de l’UEFA

Le coronavirus est implacable. Son taux de propagation affecte tous les coins du monde et a actuellement son centre d’action dans toute l’Europe. Le monde du sport est sous contrôle et est l’un des plus grands exemples de sensibilisation des citoyens. D’innombrables événements sportifs reportés sont déjà innombrables et d’autres sont à venir. À ce moment, le UEFA Il évalue comment chacune de ses compétitions s’intègre dans le calendrier complexe présenté.

La UEFA Il a déjà pris la première décision à cet égard à court terme. La plus haute instance européenne de football a décidé de suspendre officiellement toutes ses compétitions pour la semaine prochaine, le Ligue des champions et Ligue Europa. Une mesure de confinement pour gagner du temps dans l’étude des alternatives à venir et pour accompagner l’évolution de la pandémie et ses effets sur le sport.

Ainsi, la première mesure prise reporte la moitié des matches retour du Ligue des champions et tous les matches retour d’Europa League. De plus, parmi les compétitions européennes les moins bien classées, il y a eu deux sorties qui n’ont pas été contestées par la crise des coronavirus, les deux qui ont croisé les équipes espagnoles avec les Italiens: le Inter-Getafe et le Séville-Rome.

À l’heure actuelle, au fur et à mesure que L’Equipe évolue, l’UEFA étudie comment déplacer l’ensemble du calendrier pour s’assurer que toutes ses compétitions se déroulent normalement et essaie de sacrifier le moins ou le moins de valeur, comme le UEFA Nations League Cela aurait lieu en 2021. En ce moment, l’organisme européen étudie comment adapter les prochains jours de Ligue des Champions et Ligue Europa avec le début du Championnat d’Europe si proche (12 juin à Rome).

L’approche initiale serait reporter l’Eurocup de cet été à la prochaine, en 2021, et d’intégrer les compétitions de clubs européens dans cette section du calendrier, sacrifiant le différend des équipes pour le trône du continent. Cela conduirait à sacrifier la prochaine édition de UEFA Nations League, estimé pour l’été 2021, qui avait une si bonne acceptation. De cette façon, le Ligue des champions comme la Ligue Europa, sans parler d’un dilemme qui résoudrait également les différentes fédérations avec les championnats nationaux.

Dans L’Equipe, ils estiment que la décision du UEFA de suspendre la Coupe Euro est annoncée mardi prochain après une sommet macro au niveau européen, auquel participeront, évidemment par visioconférence, tous les pays de l’UEFA, les associations de clubs, les joueurs et les compétitions.