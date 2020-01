Le casque spécial Senior Bowl de Jalen Hurts représente l’Alabama, Oklahoma

Jalen Hurts n’a pas à choisir quelle équipe représenter, Alabama ou Oklahoma, dans le Senior Bowl de samedi à Mobile, en Alabama. Il pourra rendre hommage aux deux écoles avec un casque spécial avec le logo des Sooners d’un côté et son numéro 2 de son temps avec le Crimson Tide de l’autre.

En fait, deux de ces casques ont été spécialement fabriqués par Riddell, avec le directeur exécutif du jeu, Jim Nagy, en donnant un à Hurts, tandis qu’un deuxième sera vendu aux enchères pour collecter des fonds pour Special Spectators, un organisme de bienfaisance qui offre des expériences VIP aux enfants qui se battent. maladies, selon plusieurs rapports.

“C’est une agréable surprise”, a déclaré l’ancien quart-arrière de l’Oklahoma et de l’Alabama à propos du casque, via AL.com.

Ce casque est parfait pour Hurts, qui a eu une carrière universitaire remarquable en jouant pour deux des meilleures équipes du pays.

Se rendant aux éliminatoires du football collégial au cours de chacune de ses quatre années, Hurts a passé les trois premières saisons de sa carrière universitaire avec l’Alabama.

Il a été le partant en 2016 et 2017, mais a été remplacé par Tua Tagovailoa lors du match de championnat national de la dernière saison avant de finalement perdre le poste de départ. Mais il est resté avec le Crimson Tide en 2018 en tant que deuxième limon, et lorsque Tagovailoa a été blessé lors du match de championnat de la SEC, Hurts est entré et a mené son équipe à la victoire.

En tant que transfert de diplômé, Hurts a terminé sa carrière universitaire avec l’Oklahoma, s’épanouissant dans l’offensive puissante de Lincoln Riley. En tant que finaliste du trophée Heisman 2019, Hurts a terminé la saison avec un pourcentage d’achèvement de 69,7 et a lancé pour 3851 verges tout en se précipitant pour près de 1300 de plus.

L’Oklahoma a terminé 12-2 après une défaite dévastatrice dans la demi-finale du CFP contre l’ultime champion national LSU.

“Je ne pense pas qu’il y ait une quelconque expérience que je voudrais retourner et échanger ou changer”, a déclaré Hurts avant le Senior Bowl, via ESPN. «Tout est arrivé pour une raison. Tout s’est passé comme prévu.

“Je pense que je suis plus fort, plus sage, un homme meilleur, un joueur, un leader pour tout.”

Le Senior Bowl aura lieu samedi à 14h30. ET au stade Ladd-Peebles à Mobile, Alabama sur le réseau NFL.

