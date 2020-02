Le casting du ‘9’ du Barça pour remplacer Dembélé

Blessure Ousmane Dembélé Il a perturbé les plans de Barcelone pour la seconde moitié de la saison, mais il ouvre également une nouvelle option pour l’entité du Barça d’entreprendre la signature d’un neuf qui complète la liste réduite des attaquants. Luis Suárez et Dembélé pourraient avoir un remplaçant qui doit être fermé dans les prochains jours et selon les règlements, il devrait jouer actuellement dans la Ligue. De plus, la signature hypothétique du Barça ne pouvait pas jouer de Champions, ce qui complique un casting dans lequel Willian José, Loren Morón, Stuani ou Rodrigo Moreno sont.

Loren Morón

L’attaquant du Betis est l’une des options que Barcelone a utilisées pour remplacer Luis Suárez dans sa période de creux, mais il n’est jamais allé comme simple candidat dans la liste des préférences de l’entité. Avec un fort caractère de score et sans grand impact sur le jeu, Loren C’est un neuf qui vit pour et pour le but et qui sait déjà ce que c’est que de travailler avec Quique Setién, l’entraîneur qui lui a donné la continuité pour la première fois dans l’élite.

Stuani

L’option de Christian Stuani Il a sonné ces deux dernières années au Can Barça, avec un profil de vétéran bronzé dans mille batailles qu’il aimait au secrétariat technique. La charrúa est très à l’aise à Gérone, à tel point qu’il a rejeté les offres d’équipements de pointe ces dernières semaines, mais un appel de Barcelone pourrait tout changer …

Rodrigo Moreno

Sa signature a été faite par l’Atlético des mois après avoir été liée au Real Madrid, et dans ce marché d’hiver, il était même à Barcelone, à quelques centimètres de sa signature pour Barcelone. Tout a fini par être faussé par les exigences de Valence et la rareté de l’offre culé lorsque le marché était ouvert et maintenant, malgré l’opportunité du Barça pour la blessure de Dembélé, il ne semble pas que les ché vont lâcher le leader de leur attaque, ni que le sien Rodrigo arrêter de jouer la Ligue des champions avec Valence.

Willian José

Peut-être l’option qui, par profil, correspond le mieux aux besoins de Barcelone. Consolidée dans l’élite et sans place fixe dans la Royal Society, l’ancienne Real Madrid Il était très proche d’aller à Tottenham en janvier, mais finalement il n’a pas fait un pas qui pourrait maintenant le reléguer à la substitution en faveur d’Isak, à moins que le Barça ne soit en route.