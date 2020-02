“ Le Celtic a fait honte au football écossais, les Rangers les ont gênés ”

Le Celtic a été qualifié de «honte pour le football écossais» après sa sortie de choc de la Ligue Europa aux mains de Copenhague.

Bien qu’ils se dirigent vers le match en tant que favoris pour atteindre les 16 derniers – après avoir marqué un but vital à l’extérieur au match aller de la semaine dernière pour assurer un match nul 1-1 – les Hoops ont été stupéfaits à Parkhead.

Copehagen ne pouvait pas croire qu’ils avaient battu le Celtic pour progresser en Ligue Europa

L’affrontement de jeudi semblait aller à la prolongation lorsque Odsonne Edouard a écopé d’un penalty pour faire le match nul 2-2 au total, son coup de pied annulant l’ouverture de la 51e minute de Michael Santos.

Sa pénalité a frappé le fond du filet à sept minutes de son temps plein, mais il était encore temps pour l’équipe de Neil Lennon de subir un effondrement embarrassant – concédant DEUX autres buts en seulement trois minutes.

Pep Biel et Dame N’Doye ont tous deux tiré devant Fraser Forster pour réclamer une victoire de 4-2 à Copenhague et réserver leur place lors du match de vendredi des huitièmes de finale.

La défaite du Celtic blesse encore plus les fidèles de Parkhead alors que les rivaux du club Old Firm, les Rangers, ont atteint le tour suivant.

La veille de la sortie embarrassante des Hoops de la Ligue Europa, les Rangers ont gagné 1-0 à Braga pour assommer la partie portugaise.

Tout est sourire pour Steven Gerrard et larmes pour Neil Lennon – et une évaluation cinglante du Celtic de Jason Cundy, le propriétaire de talkSPORT.

Cundy et son co-animateur de talkSPORT Andy Goldstein sont venus à l’antenne pour présenter le Sports Bar immédiatement après la confirmation de la sortie européenne des Hoops, et l’ancien défenseur de Chelsea s’est imposé parmi les champions écossais.

«Les Rangers les ont embarrassés», a commencé Cundy. «Le Celtic a fait honte au football écossais!

“Ils sont sortis 4-2 sur l’ensemble!”

Goldstein a même fait répéter à Cundy ce qu’il avait dit juste pour qu’il puisse l’écrire – donc il n’a jamais à mal citer les commentaires celtiques cinglants de son co-hôte.

Lennon, le patron du Celtic, a reconnu sa frustration après le match, frappant à ses côtés pour «se tirer une balle dans le pied».

«C’était une occasion perdue», a déclaré Lennon. «Copenhague n’a pas eu à travailler dur pour atteindre ses objectifs, c’était tellement frustrant et pas du tout comme nous.

«Je suis extrêmement déçu. On s’est tiré une balle dans le pied.

Les Rangers ont apprécié leur égalité en Ligue Europa beaucoup plus que le Celtic – ils ont réservé leur place lors du match de huitièmes de finale

«Nous avions le contrôle total du jeu en première mi-temps, je ne me souviens pas que Fraser Forster ait quelque chose à voir.

«Nous avons frappé le poteau et j’étais assez content à la mi-temps, puis nous avons fait des erreurs et leur avons donné de l’oxygène et des encouragements.

«Nous avons dû changer de forme pour reprendre le match et nous sommes rentrés à juste titre, mais nous n’avons pas réussi le match, nous nous sommes tirés à pied pour le deuxième but et ce fut le grand moment de l’égalité.

«Les erreurs individuelles nous coûtent et ce sont les écrous et les boulons.

«C’était une belle opportunité et nous l’avons laissée passer. C’était amèrement décevant de la façon dont nous avons perdu. »

Vous pouvez regarder l’évaluation cinglante de Celtic de Jason Cundy, dans son intégralité, ci-dessus…

