Le Celtic fait de l’attaquant international polonais des moins de 21 ans Patryk Klimala sa première signature en janvier

Le Celtic a recruté l’international polonais des moins de 21 ans Patryk Klimala de Jagiellonia Bialystok.

L’attaquant de 21 ans a signé un accord de quatre ans et demi avec le club écossais de Premiership.

Il a marqué sept buts en 18 apparitions pour le club polonais de premier plan avant de devenir le premier joueur du Celtic à signer la fenêtre de transfert de janvier.

L’accord pour amener le jeune attaquant au Celtic Park est estimé à environ 3,5 millions de livres sterling et devrait aider à alléger la charge de l’attaquant de premier choix Odsonne Edouard.

“C’est un grand moment pour moi et je suis très excité”, a déclaré Klimala sur le site Web du club. «Je suis très heureux d’être ici dans un club aussi massif.

«Les dernières 24 heures ont été intenses. J’attendais que la décision soit finalisée pour pouvoir enfin venir ici et rencontrer tout le monde.

Les célébrations de Steven Gerrard après la victoire des Rangers dans Old Firm contre Celtic ont été irrespectueuses, a déclaré John Hartson

«J’ai eu la chance de voir le stade et j’ai senti l’atmosphère. C’était incroyable, donc j’ai hâte de jouer ici devant les fans.

«Je suis très heureux que tout soit terminé maintenant et en bon état.

«Je comprends à quel point un club celtique est massif, mais je sens que je suis prêt pour ça maintenant. J’ai hâte de jouer pour un club avec une si grande histoire et je sais que le Celtic est un énorme club en Europe.

“Je veux donner beaucoup de bonheur aux fans et j’espère marquer beaucoup de buts pour le Celtic.”

Le Celtic devrait faire plus de signatures au cours de la fenêtre de transfert de janvier et les rapports suggèrent qu’ils ont convenu d’un montant de 2 millions de livres sterling avec le côté israélien Bnei Yehuda pour le milieu de terrain Ismaila Soro.

