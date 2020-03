Le centre de jazz donne 500 000 $ pour le soulagement des coronavirus

Un grand nombre de joueurs de la NBA se sont intensifiés pendant la crise des coronavirus et ont donné de l’argent pour couvrir les salaires des travailleurs vulnérables de l’aréna qui ont été mis au chômage lorsque la ligue a suspendu ses opérations plus tôt cette semaine.

Nous avons vu des noms comme Zion Williamson, Kevin Love, Giannis Antetokounmpo et d’autres faire des promesses généreuses. Maintenant, Rudy Gobert, l’homme qui a déclenché une réaction beaucoup plus sérieuse des ligues sportives après avoir été testé positif mercredi, se joint à nous.

Il était au centre de l’attention la semaine dernière quand il a été le premier joueur de la NBA à tester positif pour le coronavirus. Maintenant, il fera la une des journaux pour quelque chose de différent.

Le centre Jazz fait un don de 400 000 $ pour soutenir le fonds de secours aux employés de Jazz et les services sociaux contre les coronavirus dans l’Utah et Oklahoma City, et 100 000 € pour soutenir le système de santé français, selon un communiqué de l’équipe.

Voici une ventilation de la destination de tout l’argent de Gobert.

Bravo à Gobert et au reste de ces joueurs qui interviennent et aident les gens dans leurs moments les plus difficiles. Vous aimez absolument le voir.

.