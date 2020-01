Le centre des Lakers veut l’aide de Kobe dans le concours de dunk

Dwight Howard a toujours été plein de surprises – bonnes et mauvaises, mais surtout mauvaises.

Howard participe au concours de dunk NBA de cette année pendant le week-end des étoiles, ce qui a été une surprise lors de sa première annonce. Il a remporté son dernier concours de dunk en 2008, mais peu importe. Qui compte, non?

Mais, de toute façon, ce n’est pas le truc ici. La meilleure partie de tout cela est, maintenant, Howard nous dit qu’il veut l’aide de la légende de Laker Kobe Bryant dans le concours de dunk cette année. Après la victoire des Lakers sur les Knicks mercredi soir, il a demandé aux fans des Lakers de l’aider à le récupérer.

«J’essaie de récupérer Kobe. Donc, si je peux amener tous les fans de Laker à faire pression pour que Kobe m’aide dans le concours de dunk, ce serait vraiment bien. Ce serait génial. “

C’est absolument hilarant à quelques niveaux, car Dwight Howard et Kobe Bryant avaient l’un des bœufs les plus mémorables de l’histoire de la NBA.

Howard est venu chez les Lakers de Bryant dans l’espoir de remporter un championnat en 2012. Au lieu de cela, le point culminant de leur saison ensemble était qu’ils se sont retrouvés au-dessus de leur entraîneur-chef comme deux boulots.

Gênant. Je sais.

Howard a finalement quitté les Lakers après cette année et Bryant, de la manière la plus Bryant possible, a détesté ses tripes. Il l’appelle tout, de «doux» à «ours en peluche», ce qui était en quelque sorte censé être un compliment.

Peut-être que c’est la façon dont Dwight écrase le bœuf? Aucune idée. Bonne chance à lui de toute façon.

