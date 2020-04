Le ‘Chaco’ Giménez parle de la possibilité d’être directeur technique chez Cruz Azul ou Pachuca

Actuellement Christian Giménez, qui était une idole en tant que joueur de Cruz Azul et Pachuca, travaille comme commentateur sportif sur Fox Sports, mais «Chaco» rêve un jour d’être directeur technique de l’une de ces équipes.

Le «Chaco» Giménez, après avoir défendu le maillot bleu pendant huit ans, n’exclut pas de revenir dans «The Blue Machine» ou Pachuca dans un avenir où il sera formé, mais pas en tant que manager, mais en tant qu’entraîneur.

“Je pense qu’au fil du temps. D’abord je dois être formé. C’est une équipe que j’aime beaucoup. Cruz Azul est aujourd’hui entre de bonnes mains avec Siboldi. Mais de temps en temps. J’ai eu la possibilité d’être manager”

“Non, pas encore (quittez Fox Sports). Peut-être que Pachuca ou Cruz Azul me recherchent, mais je me vois plus comme DT que dans la position de la directive “, a déclaré Christian Giménez avec Mate et Gambeta.

Actuellement, «Chaco» Giménez aime regarder son fils Santiago défendre la chemise «La Celeste Machine», tout comme il l’a fait de 2010 à 2017, années au cours desquelles il a gagné l’amour des fans de ciment.