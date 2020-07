Le Challenge Tour reviendra en août

Bonne nouvelle pour les amateurs de bon tennis. L’ATP a publié un calendrier provisoire de quatre semaines pour la reprise du Challenger Tour, un circuit dont nous ne savions pas avec certitude s’il reviendrait, mais qu’il finira par le faire. Il Tournée Challenger Il entend reprendre le lundi 17 août, s’alignant ainsi sur le circuit ATP, qui débutera le 14 avec le différend Washington ATP 500.

Dans la première semaine du calendrier, nous voyons le Challenger 125 à Prague (République tchèque) et le Challenger 80 à Todi (Italie). Une semaine plus tard, nous aurons une deuxième édition du tournoi de Prague, un Challenger dans la ville côtière de Trieste et un Challenger 125 à Orlando, l’un des événements les plus spectaculaires de cette catégorie du calendrier. Dans la semaine du 31 août, nous aurons les épreuves de terre battue de Cordenons et d’Ostrava, dans le seul but d’accélérer le tour de terre battue qui aura lieu sur le circuit avec le différend des tournois de Madrid, Rome, Kitzbühel et Roland Garros.

Déjà en septembre, le circuit Challenger présentera la septième édition du Challenger 125 à Aix-en-Provence, un tournoi dirigé par Arnaud Clément et qui mettra sûrement en vedette des joueurs français de renom. Dans cette même semaine, nous aurons les tournois de Parme et Prostejov, tournois qui seront sûrement un niveau en dessous de la compétition française par niveau.

L’ATP a publié un calendrier provisoire août / septembre pour la reprise du Challenger Tour. Le calendrier révisé devrait commencer le lundi 17 août, conformément à la reprise de l’ATP Tour trois jours plus tôt à Washington, D.C. pic.twitter.com/X6cLa6KBOJ – #TennisReboot (@sventennis) 3 juillet 2020

Dans le cadre d’une série de mesures liées à COVID-19, la plupart des événements Challenger dureront environ neuf jours et comporteront un tirage principal de 32 joueurs et une phase préliminaire de 16. Si le résultat de ces semaines est positif, le L’ATP fournira un calendrier supplémentaire pour ce que nous aurons de septembre jusqu’à la fin de la saison. J’espère que c’est le cas et nous pouvons également assister à ce type de tournois que nous n’avons pas vus depuis mars. Comme pour la grande majorité des tournois ATP, les tournois n’auront pas de spectateurs présents dans les tribunes.