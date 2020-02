Le champion Alebrijes a remporté sa première victoire Clausura aux dépens de Cimarrones – .

NOTIMEX

Oaxaca.- Au début de la deuxième journée de la Clausura 2020 de la MX Ascent, les champions d’Alebrijes se sont présentés devant leurs fans avec une victoire après avoir battu les Cimarrones de Sonora 3-0.

Les annotations sont venues en charge de Diego Jiménez à la minute 19, un autogol Aldo Arellano de 76 ′ et ont clôturé la victoire de Mario Orozco à 90 ′. La victoire a décrété les trois premiers points du tournoi pour les Oaxacans; tandis que les sonorenses sont restés avec les mêmes quatre unités.

Le domaine dès les premiers instants était l’image d’Alejandro Pérez avec très peu de clarté, jusqu’à ce qu’une infraction dans la zone avant 20 minutes soit transformée en un but par Diego Jiménez depuis les onze marches.

Quelques minutes plus tard, un centre en jeu de tactique fixe a failli se retrouver en but dans le cadre de Cimarrones, sinon pour l’intervention de Gabino Espinoza.

Une autre occasion qui a gâché Alebrijes a été par Jiménez quelques minutes avant la pause, en terminant le deuxième poteau exactement à l’emplacement du gardien de but.

Un oubli défensif dans les premières secondes n’a pas été capitalisé par Victor Guajardo, qui a envoyé le ballon au-dessus du but.

Quelques instants plus tard, Daniel Cisneros et Joaquín Hernández ont essayé la moyenne distance sans trouver le second, jusqu’à ce qu’à la minute 76 un débordement par le côté droit de Luis García soit arrivé au premier bâton, mais il a été mal filmé par Arellano qui a fini par le placer dans son propre objectif.

À la fin, Alebrijes a profité des installations défensives de sorte que dans une contre-attaque d’Orozco, il a condamné 3-0.

Pour le lendemain, Alebrijes se répétera en tant que local contre Dorados et Cimarrones fera sa présentation à domicile à Zacatepec.