Le champion de double de Wimbledon, Robert Farah, et Nicolas Jarry échouent aux tests de dépistage de drogues

Le n ° 1 mondial double masculin et le champion en titre de Wimbledon Robert Farah ainsi que le n ° 78 mondial Nicolas Jarry ont tous deux testé des substances interdites positives.

Farah, double vainqueur du Grand Chelem, qui a également remporté l’US Open 2019 aux côtés du colombien Juan Sebastian Cabal, a annoncé plus tôt cette semaine qu’il manquerait l’Open d’Australie pour des raisons personnelles.

Cependant, il a été provisoirement suspendu par la Fédération internationale de tennis après l’avoir informé qu’il avait été testé positif à Boldenone lors d’un test hors compétition en octobre.

Farah, cependant, insiste sur le fait que la contamination croisée est à blâmer pour le résultat.

Este es el link al comunicado del COC al que hago referencia en mi tweet anterior.https: //t.co/7DPr5YiK7p

– Robert farah (@RobertFarah_) 14 janvier 2020

“Je ne pourrai pas jouer à l’Open d’Australie, un événement auquel je me prépare depuis décembre”, écrit-il sur Twitter.

«Il y a quelques heures, l’ITF m’a informé de la présence de Boldenona lors d’un test que j’ai fait le 17 octobre 2019 à Cali.

«Deux semaines avant le test mentionné… J’ai fait un test antidopage à Shanghai qui a eu un résultat négatif. Et j’ai également été testé au moins 15 autres fois au hasard sur le circuit international tout au long de l’année avec le même résultat négatif.

“Comme indiqué par le Comité olympique colombien en 2018, cette substance se trouve fréquemment dans la viande colombienne et peut affecter les résultats des tests des athlètes.”

Il a ajouté: «Je suis calme et confiant dans les résultats de ce processus car j’ai toujours agi correctement et honnêtement dans ma vie. Je travaillerai plus dur que jamais pour retourner devant les tribunaux dans les plus brefs délais. »

Jarry, un ancien numéro 38 mondial, a renvoyé un échantillon positif pour Stanozolol et Ligandrol lors de la Coupe Davis en novembre.

Le Chilien a affirmé qu’il avait pris des multivitamines sur les conseils d’un médecin qui avait «garanti» qu’elles étaient exemptes de substances interdites.

«Les niveaux de ces substances sont si incroyablement bas qu’ils sont équivalents à des billions de grammes, des niveaux si bas qu’aucune des deux substances n’aurait pu m’apporter un bénéfice d’amélioration des performances», a écrit Jarry.

«Je voudrais vous faire savoir que je n’ai jamais délibérément ou intentionnellement consommé de substance interdite dans ma carrière de joueur de tennis et, en fait, je suis totalement opposé au dopage.

«Par conséquent, je consacrerai ces prochains jours et semaines à déterminer l’origine de ces substances afin que mon équipe juridique et moi-même puissions clarifier complètement cette situation.

“Cela m’a pris, moi et mes proches, par une surprise absolue et ce que je voudrais faire au-delà de prouver mon innocence (sans aucun doute à ce sujet) est d’utiliser à l’avenir ce qui m’arrive comme exemple pour tous les jeunes athlètes, donc que des cas comme celui-ci ne se reproduisent plus jamais.

«Je dis cela parce qu’il ressemble fortement à un cas de contamination croisée pour l’utilisation de multi-vitamines fabriquées au Brésil, que mon médecin m’a recommandé de prendre car elles étaient garanties exemptes de substances interdites.

“Mon équipe juridique et moi-même travaillerons très fort pour prouver mon innocence et pour cela j’ai offert ma pleine coopération à la Fédération Internationale de Tennis (ITF).”

