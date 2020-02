Le champion de la WWE Universal, Goldberg, a eu une querelle sur Twitter avec la star de Home Alone Macaulay Culkin pour sa victoire au titre

Il est juste de dire que peu de gens étaient satisfaits de la victoire de Goldberg sur Bray Wyatt pour le titre universel.

Alors que la WWE aurait ses raisons pour faire le changement, les fans étaient furieux non seulement du résultat en Arabie saoudite, mais de la façon dont il s’est déroulé.

Goldberg n’est pas un choix populaire pour redevenir champion universel

Un homme que certains fans ne s’attendraient pas à être contrarié est l’ancienne star de Home Alone Macaulay Culkin!

Et oui, nous savons qu’il a été dans plus de films que ça, mais c’est le plus célèbre. Alors tu sais.

Quoi qu’il en soit, Culkin a déclaré qu’il avait annulé son voyage à WrestleMania cette année à la suite de la victoire de Goldberg.

Et le premier acte de Goldberg en tant que champion? Parlez à l’enfant de Home Alone, bien sûr!

Je viens d’annuler mes billets pour Tampa Bay.

– Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) 27 février 2020

Ce n’était qu’un simple «dork bien noté», mais c’est quand même drôle qu’il ait répondu.

Culkin est un fan de catch bien connu et il a même été impliqué dans un travail indépendant dans le passé.

Il n’est pas le seul à être contrarié par Goldberg mais en même temps, ce n’est pas exactement sa faute si la WWE veut le réserver de cette façon et lui jeter de l’argent.

En fait, on pense que c’est exactement la réaction que la WWE veut émettre afin que Roman Reigns soit largement acclamé lorsque les deux se rencontreront à Tampa à WrestleMania 35.

Ce match n’a pas encore été confirmé, mais il y a eu plusieurs rapports – dont beaucoup proviennent de Dave Meltzer – et cela rend le monde logique sur le papier.

WWE

Goldberg a remporté le titre Universal pour la première fois en 2017

Roman Reigns a été hors de la scène du titre assez longtemps depuis son retour d’une bataille contre la leucémie et il est temps qu’il soit réinséré dans l’image du titre mondial.

Beaucoup de fans pensaient que ce serait contre The Fiend.

.