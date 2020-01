Le championnat d’Afrique de voile entre dans une phase décisive

17 janvier 2020, 15 h 19 Luanda, 17 janvier (Prensa Latina) Le Championnat d’Afrique de voile entre dans son avant-dernier jour aujourd’hui, avec une forte dispute entre les femmes angolaises et mozambicaines en classe 470 pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, Japon

Composée de Domingas Huambo et Isabel Afonso, l’équipe à domicile a cédé du terrain à ses rivales mozambicaines Denise Parruque et Maria Machava, perdant le quatrième tour de la compétition au large des côtes de l’île de Luanda.

Les Angolais arrivent à la séance de ce vendredi avec 44 points accumulés, deux au-dessus des adversaires, dans un score dans lequel le plus petit nombre de buts dans chaque course correspond aux vainqueurs.

Dans la catégorie masculine, ses compatriotes Matias Montinho et Paixão Afonso mènent toujours la lutte, malgré les hauts et les bas des jours précédents, en vue d’être pointeurs sur les deux tours ce vendredi pour remporter le ticket pour la Jeux olympiques

Le tournoi, qui se terminera demain, réunira 33 athlètes d’Angola, du Mozambique, d’Afrique du Sud et du Portugal, ce dernier en tant qu’invité.

Au sein de la classe non olympique 420, les Angolais Miguel Fiel et José Manasseis restent jusqu’à présent les leaders et parmi les dames, une équipe hôte, composée de Feliciana da Silva et Teresa Jamba.

