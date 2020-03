Le championnat des joueurs du PGA Tour annulé en raison de la pandémie de coronavirus

Mise à jour, 12 mars, 22 h 27 ET: Vers 22 h ET jeudi soir, la PGA a annoncé que les trois jours restants du championnat des joueurs avaient été annulés. Le prochain événement programmé est le Masters, pour lequel vous pouvez obtenir un billet (relativement) bon marché … si vous êtes prêt à assumer le risque que l’événement se déroule réellement.

Dans un communiqué, le Tour a déclaré: «Nous avons fait tout notre possible pour créer un environnement sûr pour nos joueurs afin de poursuivre l’événement tout au long du week-end, et nous nous efforcions de donner à nos fans un répit bien nécessaire du climat actuel. Mais à ce stade – et comme la situation continue d’évoluer rapidement – la bonne chose à faire pour nos joueurs et nos fans est de faire une pause. »

Le commissaire du Tour, Jay Monahan, tiendra une conférence de presse à 8 h 00 HE, vendredi, susceptible de traiter de la décision et de l’avenir de la saison sportive.

Mise à jour précédente: Lors d’une conférence de presse à midi HE, le commissaire de la PGA Tour, Jay Monahan, a annoncé que le programme de la PGA Tour se déroulerait comme prévu, mais il n’y aura pas de fans autorisés lors des événements à travers le Valero Texas Open. Aucun fan ne sera autorisé au championnat des joueurs pour les trois derniers tours après l’ouverture des portes à la foule pour le premier tour de jeudi. Cette chronologie s’étendrait du week-end immédiat chez les joueurs aux trois semaines suivantes menant aux Masters. Le Championnat de Corales Puntacana en République dominicaine, un événement sur le terrain opposé simultané au match play de la WGC à Austin, est annulé. Les médias et le personnel essentiel seront admis en vertu de cette nouvelle politique.

Monahan a réitéré qu’il s’agit d’une «situation fluide», et ces politiques mises à jour pourraient changer dans les jours et les semaines à venir. Le Masters n’est pas sous le contrôle du PGA Tour, mais plutôt géré et régi par le Augusta National Golf Club. Le Masters, selon plusieurs rapports, examine plusieurs plans d’urgence, y compris la limitation ou l’interdiction des fans.

La pandémie de coronavirus a obligé au moins un joueur à se retirer de The Players C.T. Pan a tweeté qu’il avait quitté la zone avant son heure de départ jeudi.

Je suis probablement le seul qui ne joue pas, même nombre que les désinfectants pour les mains dans le club-house, le casier et la salle à manger.

– C.T. Pan (@ctpangolf) 12 mars 2020

Le spectacle s’est poursuivi jeudi au championnat des joueurs.

Le PGA Tour a publié jeudi après minuit HE une déclaration disant que le premier tour de The Players se déroulera avec les portes ouvertes aux fans munis d’un ticket. Le tournoi accueille environ 200 000 fans sur quatre jours de tournoi. Pendant ce temps, d’autres grands sports américains suspendent purement et simplement les matchs ou suppriment des fans.

La NBA a suspendu sa saison mercredi et a ajouté une couche d’incertitude sur l’événement phare du PGA Tour, qui a commencé tôt jeudi matin 10 heures après l’annonce de la NBA. Les joueurs sur le terrain ont reçu une mise à jour par SMS après 23 heures. ET mercredi leur disant de se préparer à jouer le tour 1 comme prévu. Le Tour a ensuite publié sa première mise à jour publique vers 00h15.

Le PGA Tour est conscient de l’évolution rapide de l’évolution de Covid-19. Avec les informations actuellement disponibles, le championnat des joueurs se poursuivra comme prévu, bien que nous continuerons absolument à examiner les recommandations des Centers for Disease Control, de l’Organisation mondiale de la santé et des administrations sanitaires locales. Il s’agit évidemment d’une situation très fluide qui nécessite un examen, une communication et une transparence constants, et nous nous consacrons à ces trois aspects. Le PGA Tour fournira une mise à jour supplémentaire avant 12 h. ET jeudi.

Entre-temps, les joueurs sur le terrain ont été avisés d’être prêts à jouer le tour 1, comme prévu.

Les fans qui ne souhaitent plus assister au championnat des joueurs peuvent demander un remboursement ou un échange; les détails sur la manière de procéder seront annoncés sous peu. Veuillez visiter PGATOUR.COM/THEPLAYERS pour plus d’informations.

Cette déclaration s’inscrit dans le cadre de «l’évolution rapide» de la pandémie de Covid-19 et de la réponse du monde sportif à celle-ci. Mercredi, la nouvelle que le tournoi de la NCAA fermera ses matchs au public, ainsi que la plupart des tournois collégiaux de basket-ball de cette semaine, et la tournée européenne a reporté son deuxième événement consécutif. La NBA a annoncé son intention de fermer les matchs au public avant de suspendre la saison définitivement plus tard dans la journée après que Rudy Gobert eut été testé positif pour le coronavirus.

Alors que les nouvelles changeaient rapidement et que la curiosité des médias sociaux autour du statut de The Players s’intensifiait, la tournée a tweeté une vidéo d’une foule entassée lors d’un concert de Chainsmokers tenu au TPC Sawgrass mardi. Le tweet est venu juste quatre minutes après que le président Donald Trump a fini son discours, et a finalement été supprimé (bien que le tweet suivant de certains faits saillants de Sungjae Im avec la légende «quoi qu’il arrive, arrive» n’a pas réprimé les cris de surdité).

Le commissaire Jay Monahan a posé plusieurs questions sur les plans Covid-19 du PGA Tour lors de sa conférence de presse de mardi et a déclaré qu’une “unité commerciale” aborde la dynamique “marché-à-marché” à travers leurs multiples tournées.

“Je vous dirais que cela a commencé comme un groupe de travail”, a déclaré Monahan. «C’est maintenant essentiellement une unité commerciale, où nous avons deux dirigeants, Tom Hospel, notre directeur médical, et Alison Keller, notre directrice administrative, qui ont organisé une grande équipe pour bien comprendre le coronavirus et ses implications sur toutes les facettes de notre entreprise. . Je pense qu’il va sans dire que la santé, la sécurité, le bien-être de nos joueurs, de nos fans, de nos tournois, de tous ceux qui sont impliqués dans notre écosystème sont de la plus haute importance. “

Le seul changement aux plans du tournoi à venir dans la mise à jour mercredi soir a été l’ajout que les fans “peuvent demander” un remboursement ou un échange de leurs billets. Au moins un joueur sur le terrain, Lucas Glover, qui a débuté jeudi à 7 h 51 HE, ne semblait pas ravi que la procédure se poursuive comme d’habitude.

Reste des sports et des médias: pourquoi ne font-ils pas de test de dépistage de drogue sur le @PGATOUR

Visite: d’accord, nous ferions mieux de commencer à le faire aussi.

Reste des sports et des médias: pensez que nous ferions mieux de nous arrêter et de rester loin de la foule.

Tour: tenez nos bières c’est la semaine @THEPLAYERSChamp !!!

– Lucas Glover (@Lucas_Glover_) 12 mars 2020

Le comté de St. John’s en Floride, où le tournoi a lieu cette semaine, a annoncé son premier cas de test positif pour le coronavirus mercredi soir. Alors que le golf est un sport de plein air avec une certaine liberté de mouvement pour les fans présents, le site Web de The Players a noté l’année dernière une explosion de la fréquentation et le défi accru de “se déplacer dans la foule” pendant les quatre jours du tournoi. Les foules lors des tournois de golf ont également tendance à tendre vers une population plus âgée par rapport aux autres sports.

Comme l’a dit le commissaire Monahan à propos de toutes leurs opérations à travers le monde et de la réponse à la pandémie, «c’est une situation très dynamique» avec un «plan d’urgence pour de nombreux scénarios différents». Ces plans d’urgence ont sans aucun doute été examinés de plus près au siège du Tour jeudi matin, ce qui a conduit à la clôture de son événement marquant pour les trois derniers jours.