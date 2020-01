Le Championnat d’Europe agite le marché

Il Marché d’hiver 2020 Ça commence à remuer. Comme d’habitude dans l’année de l’Eurocup ou de la Coupe du monde, les joueurs qui n’ont pas de minutes avec leurs équipes respectives cherchent une issue pour réclamer leur entraîneur et attendre un appel qui les conduira à disputer un événement international. Avec l’Euro 2020 à l’horizon, de nombreux joueurs espagnols ont des options pour entrer dans l’appel de Luis Enrique, vous recherchez donc de nouvelles destinations dans cette fenêtre.

Le changement de sélecteur a laissé une liste plus ou moins prédéfinie, totalement dans l’air. Il n’y a pas de joueur avec la position assurée et, comme l’a déjà montré l’Espagnol, ceux qui donnent de bonnes performances, quel que soit leur équipement, iront avec La Roja. Par conséquent, l’hiver va être déplacé autant que possible les internationaux espagnols dans le championnat d’Europe sont concernés.

C’est le cas de joueurs comme Odriozola Le côté droit du Real Madrid était l’un des Membres de la liste de la dernière Coupe du monde 2018 mais après sa signature pour l’équipe de Madrid, les portes ont été fermées. La propriété incontestable de Carvajal avec les blancs ainsi que quelques performances malheureuses de l’ancien de la Real, l’ont forcé à quitter à Bayern chercher des minutes pour essayer de concentrer les yeux de l’entraîneur.

Aussi à la Bundesliga est un autre qui veut devenir une ligne fixe de Luis Enrique. Dani Olmo a attiré l’attention de Robert Moreno et de son équipe excellant avec le Dinamo Zagreb. Maintenant, une fois qu’ils ont été éliminés des Champions, il a signé pour RB Leipzig, qui est leader en Allemagne. Là, il cherchera à être aussi important qu’il l’était avec les Croates et à ouvrir les portes du Championnat d’Europe.

Dani Ceballos C’est un autre qui bouge pour essayer de trouver des minutes. Le Sevillian était l’une des lignes fixes d’Emery dans le Arsenal, mais avec l’arrivée d’Arteta, son rôle a diminué. Le milieu de terrain a été blessé début novembre et n’a depuis joué aucune minute, bien qu’il soit en pleine condition depuis un mois. Maintenant chercher une nouvelle sortie Après avoir demandé au Real Madrid de rompre sa mission avec les artilleurs. Parmi les candidats figurent Valence et Betis, en plus d’autres équipes européennes.

Un autre qui pourrait quitter son club actuel est Suso Le joueur actuel de Milan négocierait avec Séville son incorporation dans les prochains jours. La surpopulation de joueurs dans l’attaque de rossonero fait que l’international espagnol doit également faire ses valises pendant des minutes et plus de visibilité dans une équipe qui a également de plus grandes aspirations que la sienne actuelle et dans laquelle la confiance de Luis Enrique pourrait être gagnée.