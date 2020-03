Le championnat PGA reporté tandis que le circuit PGA annule 4 autres événements

Mardi après-midi, une vague rapide de 90 minutes d’annonces a ajouté au calendrier incertain du golf professionnel pour 2020. Compte tenu de l’évolution des mesures prises pour lutter contre la pandémie de coronavirus, nous n’avions pas besoin d’un groupe de communiqués de presse pour savoir que les prochains mois dans le golf allaient être différents. Bien que ce soit désormais officiel, les instances dirigeantes du golf ont clarifié le fait qu’il n’y aura pas de golf jusqu’à la mi-mai au moins.

Voyons les écrous et les boulons de ce que nous savons maintenant:

1. L’USGA est d’abord arrivée, annonçant à 16 heures. ET que la qualification locale à l’US Open et la qualification à l’US Women’s Open seraient annulées. Deux autres championnats, le quatre balles amateur masculin et féminin, ont été annulés pour 2020. Le processus de qualification pour l’US Open est celui qui fait ressortir le championnat national, et a été l’impulsion pour leur nouveau slogan, «De plusieurs, un. ” Il n’y en aura pas autant cette année avec l’étape locale annulée. Cela laisse les qualifications de section, la scène remplie principalement de pros du tour et d’autres joueurs exemptés, toujours au programme (pour l’instant) pour début juin. L’USGA a déclaré qu’ils «tenaient toujours les dates» de l’Open des États-Unis prévu du 18 au 21 juin à New York, mais la probabilité que ce championnat majeur se produise alors et il semble diminuer chaque jour.

2. À 17 h 12 ET, James Corrigan de The Telegraph a tweeté son rapport selon lequel la Ryder Cup devrait passer à 2021. Avec une date fin septembre, cela est venu comme le changement potentiel le plus surprenant lors d’une vague autrement attendue d’annulations et de reports de printemps. Corrigan a évoqué le calendrier «qui se contracte rapidement» et le désir de ne pas coincer la manne qu’est la Ryder Cup dans le calendrier de patchwork qui sortira pour le deuxième semestre. La Ryder Cup est cogérée par la PGA of America et l’European Tour, et Corrigan a ajouté que les organes étaient «prêts à reproduire la décision d’il y a 19 ans» lorsque l’événement en match play a été repoussé un an après les attentats du 11 septembre. . Le compte Twitter de la Ryder Cup USA a rapidement suivi avec un tweet disant que le rapport n’était pas exact.

3. À 17 h 15 ET, c’était au tour de la PGA d’Amérique de reporter la deuxième majeure masculine de l’année, le championnat PGA. C’était une formalité étant donné la date de la mi-mai dans un lieu, TPC Harding Park à San Francisco, qui a déjà été durement touché par la propagation du coronavirus. Les rumeurs ont couru sur une relocalisation du championnat PGA. Pour l’instant, comme le Masters, il est reporté à plus tard dans l’année avec Harding Park toujours le lieu prévu. Le PDG de la PGA of America, Seth Waugh, a déclaré qu’il avait hâte “de pouvoir, espérons-le, amener le championnat PGA 2020 à TPC Harding Park à une date cet été, quand il sera à nouveau sûr et responsable de le faire”.

4. À 17 h 30 ET, c’était au tour du PGA Tour d’annuler son prochain programme. Jeudi soir dernier, au Players Championship, après avoir disputé le premier tour au TPC Sawgrass, le Tour a rapidement annulé le reste des The Players, puis les trois prochains événements, le Valspar Championship, le WGC Match Play et le Valero Texas Open. Cela nous a mis au Masters, qui a annoncé un jour plus tard qu’il reportait le tournoi d’avril. Vient maintenant la liste des post-Masters au programme du PGA Tour, quatre événements – The Heritage, Zurich Classic, Wells Fargo Championship et Byron Nelson – annulés. Cela signifie que le PGA Tour est annulé jusqu’au 10 mai, le championnat PGA susmentionné étant reporté la semaine suivante.

Quelques conclusions de la vague de changements de 90 minutes au calendrier de golf:

Avec l’annonce du Tour et les Masters et PGA tous deux reportés, nous savons qu’il n’y aura pas de golf professionnel masculin aux États-Unis avant le 18 mai au moins.

Le golf n’est pas comme la NBA ou la MLB dans la mesure où il n’y a pas d’organisme central qui possède ou gère tous ces événements. Les quatre majors sont toutes dirigées par quatre organisations distinctes, puis il y a le PGA Tour qui exécute presque tout le reste, y compris The Players et FedExCup Playoffs. La Ryder Cup est un parti géré conjointement des deux côtés de l’Atlantique. L’ordre hiérarchique peut être un sujet de débat, en dehors d’Augusta National, qui met le pouce le plus lourd sur l’échelle et peut craindre que les autres réagissent à tout ce qu’ils décident. Il peut y avoir des tensions entre ces organisations. Mais cela a été une époque relativement paisible et il semblerait que les «cinq familles» (PGA Tour, PGA of America, USGA, R&A, Augusta), comme on les appelle, travaillent ensemble pour trouver un moyen de sauver un calendrier l’été et le second semestre. Ce n’est pas vraiment réconfortant, mais c’est encourageant si vous êtes un fan de golf qui aimerait voir des tournois majeurs programmés et joués plus tard cette année en attendant la maîtrise de la pandémie. Eamon Lynch a rapporté à Golfweek mardi soir que ces organisations travaillaient frénétiquement ensemble selon un nouveau calendrier.

Le PGA Tour est probablement en train de remporter le plus gros succès. Ils ont déjà annulé huit épreuves, dont d’autres pourraient survenir, et pourraient devoir s’écarter pour des championnats majeurs reprogrammés au cours de la seconde moitié de l’année.

Corrigan a également évoqué le désir de la Ryder Cup de sortir également des années avec les Jeux olympiques, qui ont désormais du golf dans les jeux. Toutes les autres Ryder Cup tombent au cours d’une année olympique et, selon Corrigan, ils préféreraient avoir une piste plus longue (et plus de dollars publicitaires potentiels) en revenant aux années impaires où elles se trouvaient avant les attaques du 11 septembre. Bien sûr, cela aurait un impact sur la Coupe des Présidents, l’autre compétition de match play par équipe qui se joue actuellement les années impaires. Il s’agit d’un événement organisé par le PGA Tour et ce serait encore le Tour qui prend un coup ou se met à l’écart pour un événement de priorité plus élevée.

Personne ne sait quelque chose de certain sur le calendrier futur, pas même ceux qui prennent les décisions dans ces organisations. Les rumeurs autour d’une nouvelle programmation des Masters ont traversé toute la semaine depuis cette annonce de report. Plus de la même chose sera lancée pour les autres maintenant et rien ne semble proche de la fin avec une crise sanitaire mondiale qui ne fonctionne pas selon un calendrier défini ou avec une trajectoire facilement prévisible.