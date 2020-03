Le chef de la FA, Greg Clarke, a déclaré à la Premier League que cette saison NE PEUT PAS être terminée en raison de la crise des coronavirus

Le président de la FA, Greg Clarke, aurait déclaré à la Premier League qu’il ne pensait pas que la saison nationale serait terminée en raison de la pandémie de coronavirus.

Clarke était présente à la réunion d’urgence de haut niveau en anglais à Londres, avec la décision finalement de reporter la Premier League, l’EFL, la FA Women’s Super League et le Women’s Championship jusqu’au 3 avril.

Greg Clarke pense que la saison 2019/20 est terminée en ce qui concerne la Premier League

Les pertes financières pourraient être sans précédent si le reste de la saison est annulé, en particulier pour l’élite anglaise, avec des revenus télévisés en baisse de jusqu’à 750 millions de livres sterling.

Les indications du gouvernement suggèrent que COVID-19 ne culminera pas avant la mi-juin, le Times affirmant que Clarke a fait remarquer lors des pourparlers qu’il était totalement irréaliste pour les clubs de terminer leur calendrier cette saison, les cas au Royaume-Uni continuant d’augmenter.

Le PDG de Brighton & Hove Albion, Paul Barber, aurait également exprimé sa surprise face à la décision de ne reporter les matchs qu’au début du mois prochain, le pire étant à venir.

Un haut responsable de la radiodiffusion a déclaré à la publication: «La réalité commerciale de la Premier League et de l’UEFA est que s’ils ne terminent pas leurs saisons, ils violent leurs contrats de radiodiffusion.

“Vous auriez des diffuseurs du monde entier qui diraient:” Dans ce cas, nous ne payons pas pour la saison “.

«Rien que pour la Premier League, vous parlez d’environ 3 milliards de livres sterling de revenus de télévision étrangers et nationaux.

«Il y aurait également des implications financières si les compétitions étaient serrées, donc moins de matchs ont été joués.

“Encore une fois, les radiodiffuseurs ont signé des contrats pour un nombre convenu de matches et donc si ces matches ne sont pas joués, on pourrait affirmer que les contrats ont été rompus et qu’une compensation doit être versée.”

Au total, 798 cas de coronavirus ont déjà été confirmés au Royaume-Uni. 126 000 personnes ont déjà été infectées dans le monde par COVID-19.

Le bilan des morts se situe actuellement aux alentours de 4 600.

