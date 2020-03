Le chef de la WWE Triple H trolls Deontay Wilder sur Tyson Fury excuse avec un drôle de tweet WrestleMania

Triple H a fait un jibe effronté à l’excuse de Deontay Wilder pour avoir perdu contre Tyson Fury sur Twitter.

Wilder a été éliminé par Fury lors de la septième manche de leur combat de revanche pour le titre mondial des poids lourds à Las Vegas le mois dernier.

Deontay Wilder a tristement attribué la défaite de Tyson Fury à son costume de ring ring

Par la suite, Wilder a affirmé que la lourdeur de son costume de ring ring, qui pesait environ 40 livres, a joué un rôle dans sa performance inférieure à la normale.

Il a déclaré à The Athletic: «Beaucoup de gens ont vu que je n’étais pas le même Deontay Wilder là-bas et ils ont raison.

“C’est ma faute. Mon uniforme que je portais était très lourd pour moi. Je n’avais pas de jambes dès le premier tour », a-t-il ajouté, expliquant qu’il ne l’avait essayé que la veille.

«Mon objectif principal était de survivre avec mes jambes, et non sur les principes que je connais et auxquels je pense normalement. Je n’ai pas pu suivre le plan de match à cause de mes jambes. Je ne pouvais rien faire. “

Fury a eu une brève course avec la WWE l’année dernière alors qu’il battait Braun Strowman au Crown Jewel en Arabie saoudite.

Tyson Fury (à droite) a fait ses débuts sur le ring de la WWE contre Braun Strowman en octobre dernier

Le match a eu lieu quatre mois seulement avant son triomphe sur Wilder.

Et Triple H, vice-président exécutif de la WWE pour les talents, les événements en direct et les créatifs, s’est moqué de l’excuse de Wilder sur les réseaux sociaux.

Le jeu a fait référence à son propre équipement de ring ring à WreslteMania 30 lorsqu’il a perdu dans le match d’ouverture du pay-per-view avec Daniel Bryan.

Triple H a tweeté: «Tout comme un FYI. Ce costume d’entrée était super lourd…. Comme 45 livres… .. Mes jambes ont été abattues… C’est la seule raison pour laquelle Daniel m’a battu !!!!!! ”

WrestleMania 30 est un souvenir très apprécié des fans alors que Bryan a battu Randy Orton et Batista lors du main event pour remporter le WWE World Heavyweight Championship.

