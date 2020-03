Le chef de Tottenham, Daniel Levy, admet que le coronavirus représente la plus grande crise de sa carrière depuis 20 ans alors que les Spurs annoncent des records financiers

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a promis de veiller à ce que la crise des coronavirus n’engage pas le club dans la tourmente financière au milieu du plus grand défi de ses 20 ans.

Les Spurs ont annoncé mercredi leurs résultats financiers pour la campagne 2018/19, bien que Levy tenait à souligner que cela était dû à une nécessité légale et qu’il y avait des choses bien plus importantes.

Levy a admis que les crises de coronvirus représentent un énorme défi pour les Spurs

Néanmoins, le club a pu révéler 460 millions de livres sterling de revenus, le quatrième plus élevé de la Premier League, dont un quart est venu de leur course à la finale de la Ligue des champions.

Cependant, le bénéfice de 68,6 millions de livres sterling de Tottenham pour la campagne 2018/19 était inférieur de près de 45 millions de livres sterling à celui de la saison précédente.

On ne sait pas encore comment, ni même si, la campagne en cours reprendra en raison de la pandémie de Covid-19, et bien que Levy comprenne l’étendue de la crise, il tenait à rassurer les fans sur l’avenir de Tottenham.

“Nous sommes douloureusement conscients qu’il semble tout à fait inapproprié de prêter attention aux résultats financiers de l’année précédente à un moment où tant de particuliers et d’entreprises sont confrontés à des moments inquiétants et difficiles”, a déclaré Levy dans un communiqué.

«Nous sommes cependant légalement tenus de les annoncer avant le 31 mars 2020.

«Nous sommes tous confrontés à des temps incertains au travail et dans notre vie personnelle. J’ai passé près de 20 ans à faire grandir ce club et il y a eu de nombreux obstacles en cours de route – rien de cette ampleur – la pandémie de COVID-19 est la plus grave de toutes.

«Vous aurez remarqué que nous avons, par nécessité, cessé toutes les opérations face aux fans.

«Avec une telle incertitude, nous devrons tous travailler ensemble pour garantir que l’impact de cette crise ne compromette pas la stabilité future du club.

«Cela comprendra la collaboration avec l’ensemble de l’industrie du football et ses parties prenantes pour chercher à restaurer la saison – mais uniquement lorsque cela est sûr et pratique.

Le nouveau stade de Tottenham a contribué à augmenter les revenus de 27 millions de livres sterling

«Notre priorité est la santé et le bien-être de notre personnel, des joueurs, des partenaires, des supporters et de leurs familles.

«Nous chercherons à sortir de cette situation plus forte et plus résiliente que jamais. Notre espoir est que le virus culmine au cours des prochaines semaines et que nous ayons un été à vivre.

«Veuillez prendre soin de vous et rester en sécurité et en bonne santé. C’est plus important que le football. »

