Le chef d'Everton affirme que la renaissance de Duncan Ferguson était aussi importante que la nomination du nouveau directeur Carlo Ancelotti

Farhad Moshiri a rendu hommage à Duncan Ferguson et a suggéré que la récente renaissance d'Everton sous l'entraîneur intérimaire était aussi cruciale pour le succès futur du club que la nomination de Carlo Ancelotti.

S'adressant exclusivement à talkSPORT, le chef des Toffees a salué Ferguson pour lui avoir donné «son temps le plus agréable» en tant qu'actionnaire majoritaire du club depuis près de quatre ans à la barre.

"Big Dunc" a supervisé son dernier match en charge samedi alors qu'Everton a fait match nul 0-0 avec Arsenal. L’Écossais a démissionné pour faire partie de l’équipe d’entraîneurs d’Ancelotti après la nomination de l’Italien samedi.

Carlo Ancelotti est le nouveau directeur d'Everton

Dans le triple patron vainqueur de la Ligue des champions, il semble que Moshiri ait enfin le rendez-vous «Hollywood» dont il rêvait.

En 2016, suite à la nomination de Ronald Koeman, le chef a révélé à talkSPORT sa vision de rivaliser avec Liverpool, Manchester United et Man City dans le nord-est de l'Angleterre – qu'il a qualifié de «nouvel Hollywood du football».

Mais Moshiri ne se fait aucune illusion quant à l'importance d'un travail que Ferguson a accompli en l'espace de seulement quatre matchs.

L'ancien attaquant a supervisé une revitalisation impressionnante à Everton depuis qu'il a succédé à Marco Silva, prenant cinq points en trois matches de Premier League contre Chelsea, Manchester United et Arsenal.

Chargé de lever une équipe dépourvue de confiance et de direction des trois derniers, il a non seulement fait cela – ils sont maintenant en 15e position, à quatre points de la zone de relégation – mais a également revigoré toute la moitié bleue de Merseyside avec son véritable passion pour le club qu'il a servi pendant 11 ans en tant que joueur.

Et parlant à l'animateur de talkSPORT Jim White à Goodison Park samedi, Moshiri a déclaré: «Nous avons redécouvert Everton au cours des deux dernières semaines.

«J’ai passé un moment des plus agréables avec Duncan et nous lui en sommes très reconnaissants.

Duncan Ferguson a encore donné aux fans d'Everton de quoi applaudir pendant son court séjour en charge

«Cette passion, les célébrations des fans et du manager ensemble, c'est le club. C'est l'aspect le plus précieux d'Everton, pas Hollywood, et je pense que nous devons simplement le garder.

«Carlo est un vrai footballeur et nous espérons qu'avec Duncan à côté de lui, nous garderons la passion et la développerons.

"Nous avons une bonne base maintenant, Duncan a ramené la passion et la conviction."

Ancelotti est le quatrième directeur permanent d'Everton depuis le rachat de Moshiri en 2016.

Mais il pense qu'il a finalement trouvé le bon patron pour ramener le succès à Goodison Park, affirmant que les managers moins expérimentés qu'ils avaient embauchés auparavant ne pouvaient tout simplement pas supporter la pression de leurs supporters exigeants.

Marco Silva a été limogé après qu'Everton a glissé au 18e rang de la Premier League

L'homme d'affaires iranien a ajouté: «Je suis ici depuis un certain temps et nous avons eu des managers de Wigan, Southampton, Watford, et ils ont tous eu leur impact, mais nous avons investi massivement sur un groupe de joueurs qui sont tous les internationaux, et nous pensons donc qu'ils bénéficieraient d'un entraîneur du pedigree de Carlo Ancelotti.

"Everton est un travail très, très difficile dans le football, c'est l'un des clubs les plus difficiles, parce que vous êtes deux défaites à domicile après avoir été renié par les fans!

«Pour les jeunes managers, il est difficile de faire face. La force de Goodison est la passion des fans et une fois que vous perdez, vous perdez beaucoup.

Alan Stubbs salue Duncan Ferguson et dit que Carlo Ancelotti sera un excellent rendez-vous pour Everton

"Nous n'avons pas la base financière mais les attentes des fans sont énormes, donc je pense que ce décalage devait être résolu d'une manière ou d'une autre, donc nous avons investi beaucoup d'argent pour donner au club une plateforme pour répondre aux attentes des fans."

"Silva était une coach très talentueuse … mais parfois c'est tout simplement trop pour un jeune manager, c'est pourquoi nous espérons qu'un manager expérimenté pourra faire face et mieux gérer cela."

