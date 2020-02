Le chef du Borussia Dortmund publie une mise à jour sur le transfert de Jadon Sancho au milieu des liens entre Chelsea, Manchester United et Liverpool

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc, a révélé que les géants de la Bundesliga n’avaient reçu aucune approche d’aucun club concernant leur précieux atout, Jadon Sancho.

Le joueur de 19 ans a de nouveau fait la une des journaux cette saison, marquant 17 buts en 33 matches toutes compétitions confondues.

La dernière frappe de Sancho, dans une victoire de 5-0 contre Union Berlin, a signifié qu’il est devenu le premier joueur à marquer 15 buts dans l’élite allemande avant son 20e anniversaire.

Il a également été le premier joueur des cinq meilleures ligues européennes – battant Lionel Messi – à enregistrer des chiffres doubles pour les deux buts et les passes décisives en 2019/20, avec son talent évident.

Cela a conduit à la spéculation que l’international anglais quittera Signal Iduna Park dans un mouvement d’argent plus tôt que tard.

Manchester United et Chelsea ont tous deux manifesté un vif intérêt pour l’ancien jeune de Manchester City, tandis que Liverpool surveille également la situation de l’adolescent.

Sancho est évalué à plus de 100 millions de livres sterling par la Bundesliga

Néanmoins, le chef de Dortmund, Zorc, maintient qu’il n’y a eu aucune offre pour l’ailier de Dortmund jusqu’à présent.

S’adressant à Bild, il a déclaré: «Le fait est qu’aucun autre club ne nous a contactés jusqu’à présent à propos de Jadon.

“[I can’t] répondre de manière fiable aujourd’hui [if Sancho will stay at Dortmund beyond the summer].

Jadon Sancho à Liverpool? Steve McManaman affirme que la superstar anglaise REJETERA le transfert d’Anfield pour rejoindre à la place un autre club

«Ce que je peux dire avec certitude, c’est qu’il se sent très à l’aise avec nous. Sinon, il ne pourrait pas produire une telle [high-level] représentations semaine après semaine.

«C’est un phénomène et il produit maintenant des performances de haut niveau. Et il fait rarement une pause sur le terrain, aidant l’équipe dans son travail défensif.

«Il travaille dur et obtient le plus grand respect de ma part.»

