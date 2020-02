Le chef du club des supporters de Man City “attend la loyauté de Pep Guardiola et des joueurs” après l’interdiction de la Ligue des champions

Le secrétaire du club officiel de supporters de Manchester City a déclaré que les fans “attendaient la loyauté” de Pep Guardiola et de ses joueurs après que le club eut été frappé d’une interdiction du football européen.

L’UEFA a stupéfié le monde du football vendredi en frappant City avec une interdiction de deux ans de la Ligue des champions et de la Ligue Europa pour de graves infractions aux règles du fair-play financier.

. ou concédants de licence

L’interdiction européenne signifiera-t-elle la fin de Guardiola à Man City?

Man City est autorisé à continuer de participer à la Ligue des champions de cette saison, où il affrontera le Real Madrid, 13 fois vainqueur en huitièmes de finale.

Le club s’est dit “déçu mais pas surpris” et a confirmé qu’il ferait appel de la sanction prononcée devant le tribunal arbitral du sport “dans les meilleurs délais”.

Mais si tel est le cas, City sera exclu du football européen pour les saisons 2020/21 et 2021/22.

Les nouvelles choquantes ont jeté le doute sur l’avenir de Guardiola et des meilleurs joueurs du club.

Mais en parlant à talkSPORT, le secrétaire général du club de supporters officiel du club a déclaré qu’il s’attendait à ce que le manager reste aux commandes.

«Je voudrais remercier cela parce que Manchester City a été très fidèle à Pep Guardiola [he would stay]», A déclaré Kevin Parker.

«Fondamentalement, tout le club de football est désormais structuré autour de Pep Guardiola. Ils lui ont donné de l’argent pour faire venir les joueurs qu’il voulait recruter. Tout dans le club est construit pour Pep.

“Donc, si, après tout d’un coup, nous n’allons pas être en Ligue des champions, Pep décide qu’il va en faire un, ce serait très décevant.

. ou concédants de licence

Les meilleurs joueurs de Manchester City seront-ils prêts à rester s’ils ne peuvent pas jouer en Ligue des champions?

«Nous nous attendrions à une certaine fidélité de la part de Pep et à une certaine fidélité de la part de certains joueurs qui sont déjà avec nous.

«J’accepte que l’impact puisse être pour les joueurs que nous essayons d’attirer, mais pour les joueurs qui font déjà partie du processus, je dois être honnête, je serais très déçu s’ils décidaient soudain:« vous savez quoi, avec pas de Ligue des champions la saison prochaine, je vais en faire un ».

“Cela nous décevrait.”

talkSPORT Tony Cascarino pense également que le patron espagnol restera à City, affirmant que Guardiola est «un gars fidèle».

Mais il craint pour l’avenir de certains de leurs joueurs clés, dont l’attaquant Sergio Aguero, qui, selon lui, pourrait pousser à partir car, à 31 ans, il voudra continuer à jouer en Europe le plus longtemps possible.

“Je ne pense pas que Pep Guardiola s’éloignera de City”, a déclaré l’ancien attaquant de Chelsea lors du Weekend Sports Breakfast.

“Je pense qu’il est très chanceux d’être dans un club où à l’étage il y a beaucoup d’affection pour lui, et je ne le vois pas

Tony Cascarino «s’attend à ce que Pep Guardiola reste» malgré l’interdiction de la Ligue des champions de Man City

«Je pense que c’est un gars très fidèle. Les gens diront: “Il a quitté le Bayern Munch après trois ans”, mais il était très fidèle à Barcelone, et quand il a quitté ce club, c’était parce qu’il pensait que cela profitait plus à Barcelone que lui et qu’il avait fait une pause dans le football.

“Je pense qu’il est plus probable que les joueurs [will go] que Pep, parce que les joueurs auront des agents, ils regarderont leur carrière et l’importance de jouer au football de championnat et je pense qu’ils pourraient faire bouger le bateau et vouloir quitter le club.

«Mais je pense toujours qu’il a constitué un groupe très fidèle. Kevin De Bruyne me semble être un gars qui, je pense, resterait. Si Sergio Aguero le ferait, à cause de son âge, je ne suis pas sûr.

“Mais je pense que les joueurs seront un problème beaucoup plus important que Pep Guardiola.”

.