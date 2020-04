Le chef médical de la FIFA, très sceptique quant au retour prochain du football

. et .

Londres Alors que les ligues majeures tentent de mener à bien leurs projets de reprise du football, le médecin-chef de la FIFA Michel d’Hooghe était très sceptique quant au retour de la compétition hier, dans une interview à la BBC.

“La situation est différente dans chaque pays, le pic n’a pas été atteint à tous les endroits en même temps, donc aujourd’hui, le 28 avril, nous ne sommes pas prêts à reprendre les compétitions de football”, a-t-il déclaré.

Il pense que dans les semaines à venir, les autorités nationales de football devraient peut-être «essayer de préparer un bon départ pour la prochaine saison.

Il y a un risque et il n’a pas de petites conséquences. C’est une question de vie ou de mort. En tant que médecin, je ne parle pas à la place de l’organisateur de matchs, mais pour le moment, d’un point de vue médical, je suis très sceptique, a ajouté le médecin belge à propos de ce cours.

“Je crains que pour avoir une solution complète, nous devrons attendre le programme de vaccination”, a ajouté D’Hooghe, qui appelle à l’imposition de règles d’hygiène sévères.

Demandez des sanctions pour ceux qui crachent

Par exemple, évitez de cracher. Pourquoi devons-nous voir cela dans le football et pas dans d’autres sports? C’est l’une des choses auxquelles il faut penser, car ce sera un réel danger à l’avenir, a-t-il soutenu.

D’un autre côté, des révélations récentes sur une série de réunions entre le président de la FIFA Gianni Infantino et des membres du parquet suisse ont brouillé le cours de plusieurs enquêtes judiciaires sur des instances de football et ont laissé la fédération dans une position compromise. .

Selon les versions, Infantino était intervenu devant le procureur général suisse pour une enquête qui l’avait touché sur l’attribution d’un contrat de droits de télévision. Dans une série de courriels, Infantino explique à son ami d’enfance Rinaldo Arnold, procureur du Haut-Valais (Suisse), région d’origine, qu’il va tenter de s’expliquer auprès du MPC, le ministère public suisse.

Arnold, qui avait aidé à organiser une première rencontre entre le procureur Michael Lauber et Infantino, a répondu: “Ce qui est important, c’est le rendez-vous dans deux semaines, si vous voulez, je peux à nouveau vous accompagner”.

La FIFA n’a jamais démenti les rencontres entre Infantino et Lauber, expliquant qu’elles étaient destinées à montrer que la fédération elle-même, qui a le statut de lanceur d’alerte dans divers processus, était prête à collaborer avec la justice suisse.

Mais le scénario d’un point de vue juridique dans lequel ces événements ont eu lieu est problématique et ouvre la question d’une collusion potentielle entre la FIFA et la justice.

Au centre d’une enquête disciplinaire pour ses rencontres informelles avec Infantino, le procureur général Lauber a été condamné début mars avec une réduction de salaire.

Le Français Michel Platini, ancien directeur de l’UEFA et de la Fédération internationale, a déclaré: «Ce que je dis depuis des années prend forme, la collusion entre la justice suisse et une clique, à l’intérieur et à l’extérieur de la FIFA, composée de deux équipes: une première qui voulait m’éliminer de l’élection à la présidence de la FIFA, une seconde qui a manœuvré au service de l’actuel président (Infantino) “, a-t-il expliqué.

