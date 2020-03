Le cheik du PSG, poursuivi pour corruption

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi, a la justice française sur lui. Le parquet français a rejeté les demandes présentées par les avocats qatariens pour de prétendus corruption dans l’attribution des droits de télévision aux Jeux Olympiques de 2016 et 2020 et les Championnats du monde d’athlétisme de 2015, 2019 et 2021.

Tel que publié par L’Equipe, La défense d’Al Khelaifi repose sur le fait que ces prétendus délits de corruption ne se sont pas produits sur le sol français et que, par conséquent, ce jugement n’avait aucun sens. Sans surprise, le président du PSG fait l’objet d’une enquête dans plusieurs pays pour ces mêmes crimes, après avoir été lié au paiement de commissions au fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme Lamine Diack, qui attend son procès. en France.

Al-Khelaifi, qui a vu comment le parquet suisse l’a dispensé de crimes de corruption le 20 février dans le cadre de l’attribution des droits de diffusion des Coupes du monde 2026 et 2030, est de retour dans l’œil de l’ouragan.