Le cheikh Al-Thani fait l’éloge et appelle à une enquête par Dortmund-Malaga sept ans plus tard

Abdullah Al Thani, propriétaire de Malaga, poursuit son délire particulier. Le cheikh qatari, désormais démis de ses fonctions par la justice en raison de divers délits présumés, a demandé ce jeudi un “Recherche internationale” pour ce qui s’est passé en quart de finale de la Ligue des champions 2012-13 contre Borussia Dortmund (3-2), à l’occasion du septième anniversaire d’un match au cours duquel les malaguistas se sont sentis blessés par l’arbitrage.

Al Thani, démis de ses fonctions depuis qu’un tribunal de Malaga a ordonné l’intervention du club le 19 février, a assuré sur son compte Twitter que “Tout le monde sait ce qui s’est passé contre Malaga” lors de cette rencontre à Dortmund, où cette équipe allemande a éliminé Málaga avec un but controversé dans le temps additionnel. «Il s’agit d’un jeu de gangs et nous demandons d’ouvrir une enquête internationale propre et transparente. Nous demandons justice et respect pour Malaga. Ce fut une journée noire pour le football dans le monde “, a déclaré le cheik qatari, qui se souvient généralement de ce qui s’est passé le 9 avril 2013 à Signal Iduna Park à chaque anniversaire de ce match, en montrant l’UEFA.

Tout le monde sait ce qui s’est passé contre Malaga CF

Ceci est un jeu de bandes

nous demandons d’ouvrir une enquête internationale

Juste et transparent

nous demandons justice

Respect # Málagacf

Journée noire du football dans le monde #The_Black_day 9-4-2013 🌑 pic.twitter.com/EJ3TeuTJgL

– Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 9 avril 2020

Al Thani, président de Malaga jusqu’à l’intervention judiciaire du club lors d’une enquête pour administration déloyale présumée et détournement, accompagne son tweet de deux images du but de hors-jeu du Brésilien Felipe Santana, qui avait 3-2 pour Dortmund et éliminé les malagueños dans l’extension. Joignez également une autre image avec le message suivant: «04-04-13. La journée de football a été humiliée et piétinée par un organisme appelé UEFA », qu’il qualifie dans ses écrits, ainsi que la FIFA, la Fédération espagnole de football, la Liga et la «Ligue des champions».

Dans ce match, Málaga, après 0-0 au match aller, avait remporté le match nul 1-2, mais dans le temps additionnel, le Borussia Dortmund a marqué deux buts, le dernier d’entre eux, le travail de Felipe Santana, dans un hors-jeu que l’arbitre écossais Craig Thomson n’a pas signalé. Auparavant, Joaquín avait dépassé les joueurs de Malaga, puis avait égalé le Polonais Lewandowski, et au redémarrage, le Portugais Eliseu Pereira a placé Málaga devant avant jusqu’à ce que, au moment de l’extension, deux buts de l’équipe allemande, un de Reus et le cité par le Brésilien, ils lui ont donné le laissez-passer pour les demi-finales.