Le Chelsea de Frank Lampard est le point d’interrogation le plus étrange de la Premier League

«Fandom de football sain» est un oxymore, mais si vous pouvez en avoir l’approximation la plus proche, cela vient de l’établissement d’attentes réalistes pour votre équipe. Si, au début de la saison, vous aviez dit aux fans de Sheffield United, l’équipe nouvellement promue de la Premier League, que leur équipe finirait 17e, ils seraient probablement heureux d’éviter la relégation. Mais maintenant que, après 26 matchs dans la saison, les Blades occupent la sixième place – un point au-dessus de Manchester United et un point au-dessous de Tottenham Hotspur – les fans se demandent peut-être combien de leurs pairs ont conclu des accords avec Satan.

Alors que Sheffield continue d’être le club de Premier League le plus performant depuis Leicester City a inexplicablement remporté le titre il y a quelques années, West Ham, un pilier de la première division au milieu d’une bataille de relégation, est l’inverse: le club représente comment tout peut aller horriblement faux.

Mais que se passe-t-il lorsque les attentes d’un club pour la saison sont qu’il n’a pratiquement aucune attente? C’est le dilemme bizarre que Chelsea et sa base de fans ont dû affronter cette saison.

Au début de la saison, le club a reçu une interdiction de transfert de deux fenêtres après avoir enfreint les règles de la FIFA pour la signature de mineurs, tout en voyant le talisman Eden Hazard et son cul bulbeux partir pour le Real Madrid. Perdre l’un des meilleurs joueurs de la planète sans même avoir la chance de le remplacer est généralement une recette de régression. Si cela n’était pas assez déconcertant, Chelsea échangeait également l’expertise managériale et la philosophie d’attaque de Maurizio Sarri pour Frank Lampard, qui, après avoir dirigé une seule saison au championnat de Derby County, a obtenu le concert principalement en raison de son statut légendaire en tant qu’ancien joueur.

Avec un manager inexpérimenté et une formation sans danger qui devrait s’appuyer sur l’académie de jeunesse tant vantée mais rarement utilisée de Chelsea, les Blues étaient dans une situation étrange compte tenu de leur situation financière. Ainsi, au lieu d’espérer de manière réaliste que le club pourrait concourir pour le titre de Premier League, les fans recherchaient un mouvement de jeunesse, attendant une interdiction de transfert, et espérant que Lamps pourrait être à moitié aussi bon en tant que manager que joueur. (De plus, égoïstement, en tant que fan de Chelsea, j’espérais que la superstar américaine Christian Pulisic pourrait être à la hauteur de son potentiel et combler un peu l’écart de Hazard sur l’aile.)

Le problème des attentes modérées est que tout signe de progrès, aussi petit soit-il, les gonfle nécessairement. Une série de six victoires successives en Premier League de fin septembre à novembre a consolidé la place des Blues dans les quatre premiers – une référence importante puisque les quatre premiers de la ligue se qualifient pour la Ligue des champions – et a été largement défini par les contributions des jeunes. Tammy Abraham (22), un haricot mortel dans la boîte, reste le meilleur buteur de l’équipe en Premier League avec 13 buts; Pulisic (21) a brillé quand il n’est pas gêné par des blessures; le milieu de terrain Mason Mount (21), bien qu’incohérent, accélère avec impatience le terrain comme s’il avait inhalé trois tasses de bière froide; arrière droit Reece James (20 ans), qui est construit comme un secondeur, a été si bon que l’arrière droit / capitaine d’équipe Cesar Azpilicueta doit maintenant se contenter de jouer hors de position à l’arrière gauche.

Lampard, quant à lui, mérite un certain crédit pour sa volonté de changer de formation en fonction de l’adversaire, signe d’espoir qu’il n’est pas aussi prévisible que la présentation PowerPoint de Marcelo Bielsa l’a fait croire. Peut-être le plus étrange de tous: l’équipe obtient en fait des éloges extérieurs pour utiliser ses perspectives et être amusant à regarder, au lieu de l’antipathie habituelle qui vient d’avoir des poches profondes et d’être détenue par un oligarque russe. Le sentiment qui prévalait était que les Bleus étaient en avance sur le calendrier et que les jeunes étaient moins en perspective que les étoiles naissantes en attente.

Mais les problèmes familiers et constants ont continué de monter: les Bleus ont remporté quatre victoires lors de leurs 14 derniers matches de Premier League, laissant des points aux clubs se disputant également les quatre premiers à Arsenal, Leicester et Manchester United. L’équipe continue d’être hilarante exploitable sur coups de pied arrêtés; il est clair que le marquage zonal de l’équipe a besoin d’une refonte massive ou d’être complètement mis au rebut. Kepa Arrizabalaga, le gardien de but le plus cher du monde, a le pire pourcentage d’arrêts de la ligue – et d’après le test de la vue, il semble que ses mains sont en papier mâché. Quand Abraham est blessé ou au repos, Lampard a insisté pour utiliser le Belge Michy Batshuayi, qui joue comme si ses crampons étaient couverts de graisse de friture, sur le vainqueur de la Coupe du Monde et propriétaire du front charnu Olivier Giroud. (Heureusement, la performance lamentable de Batshuayi contre United a peut-être été la dernière goutte; Lamps a déjà mis Kepa au banc. Nous verrons s’ils savent comment défendre les coups de pied arrêtés.) Et quand l’interdiction de transfert de l’équipe a été levée, une fenêtre au début l’hiver, ils n’ont signé personne malgré des besoins pressants à l’avant et à l’arrière gauche.

Tout compte fait, la saison de Chelsea a fait deux pas en avant, un pas en arrière – le genre de compromis avec lequel la plupart des fans de Blues se seraient sentis à l’aise au début de la saison. Mais le chaos a infecté le reste de la Premier League (moins Liverpool, impitoyablement efficace): d’une manière ou d’une autre, Chelsea, quatrième, est plus proche de Norwich City que du haut du tableau, et du fait que le club est toujours à la quatrième place. après tant de résultats torrides a plus à voir avec Man United, Spurs et Arsenal chiant continuellement le lit. (Un rappel: deux de ces clubs sont derrière SHEFFIELD UNITED.) Maintenant, après avoir perdu à domicile contre Manchester United lundi, il est devenu évident qu’attendre que rien n’allait toujours être un baume temporaire pour un club conditionné au succès.

Avec 12 matches restants, cela a permis de terminer dans les quatre premiers pour une équipe qui n’était pas censée accomplir quoi que ce soit. Tout ce qui est inférieur à la qualification pour la Ligue des champions aggraverait l’inquiétude que le club soit plus un travail en cours que la forme initiale de la saison indiquée, et que Lampard soit trop inexpérimenté pour diriger les Bleus à long terme. Et donc le calendrier à venir de Chelsea sera un test décisif pour la saison – et compte tenu de notre impatience historique, définissant le manager? Les Blues affronteront les Spurs à la cinquième place samedi, suivis du match aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich en milieu de semaine; Manchester City attend également en mars.

C’était censé être une saison perdue – ou plus généreusement, une saison expérimentale axée sur les jeunes – pour Chelsea, mais il est difficile de blâmer les fans conditionnés à gagner sur le terrain ce siècle pour s’impatienter. L’ironie tragique de Chelsea de Lampard est qu’ils ont brûlé trop vivement lorsque le club n’était soumis à aucune pression immédiate, et sont maintenant tombés au bord du chemin juste au moment où les fans ont commencé à avoir de l’espoir. Les Bleus ont suffisamment de temps pour changer les choses. Je ne saurais tout simplement pas quoi faire de moi s’ils finissaient sous Sheffield United.