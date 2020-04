Le chemin de Zack Baun vers la célébrité du Wisconsin en dit long sur son potentiel dans la NFL

Zack Baun ne faisait pas partie des 1 000 meilleures recrues. L’ancien quart-arrière à double menace n’avait reçu que deux offres de bourses d’études secondaires en 2015. Selon son propre compte au sein du NFL Scouting Combine 2020, la défense était une réflexion après coup.

Cela fait de lui le secondeur idéal du Wisconsin.

L’héritage des Badgers, au-delà de «Jump Around» et d’une chaîne de montage de running backs capables de déchiqueter les adversaires des Big Ten en rubans, est construit sur une culture qui transforme les athlètes du lycée sous-évalués en colle qui maintient leur défense ensemble. Baun, avec 12,5 sacs lors de la course du Wisconsin au Rose Bowl en 2019, était le dernier maillon de cette chaîne.

Il a fallu cinq ans aux Badgers pour transformer Baun en un All-American. Bien que sa longue transition vers la formation de départ puisse éveiller les sourcils des éclaireurs, l’histoire récente suggère que le quart-arrière trois étoiles négligé de Brown Deer, Wisconsin, secondeur vedette d’une équipe de la NFL en 2020.

Baun s’est construit pour le secondeur All-Big Ten

Lorsque Baun s’est engagé à l’Université du Wisconsin en tant que junior du secondaire, il n’avait qu’une seule offre de bourse complète. Ce n’était même pas des blaireaux; c’était de la South Dakota State University.

Au cours de sa première année de lycée, il n’avait reçu qu’une invitation en chemise grise des Badgers – une chance d’assister à des cours à Madison en attendant son tir sur une liste. C’était une étape par rapport au premier expéditeur qu’il avait reçu du programme, qui ne pouvait même pas obtenir son nom correctement.

«Ma première lettre du Wisconsin disait« Brown », a-t-il expliqué au NFL Scouting Combine. “C’est en quelque sorte le chemin parcouru dans ma carrière, étant l’outsider sortant du lycée et montrant moi-même et le monde ce que je peux faire.”

Cela ne devint un tour complet que l’année suivante, lorsque l’entraîneur-chef Paul Chryst prit la relève de Gary Anderson et le fit passer à une offre de bourse officielle dans la classe du programme de 2015. Bien qu’il se concentre sur le quart-arrière de sa carrière au secondaire, les Badgers le voulait de l’autre côté du ballon. Heureusement, les Badgers avaient un secondeur sur la liste pour servir d’exemple de ce que Chryst pensait qu’il pourrait être.

“[Current Jaguars linebacker] Joe Schobert … en était l’exemple », a déclaré Baun aux journalistes. “Donc, je suis comme ce mec couvre, précipitant le passant et tout faire? Ouais, je veux faire ça. Je viens de faire confiance au programme de développement du Wisconsin et je suis là aujourd’hui. Je suis très reconnaissant. “

Schobert a terminé sa carrière de Badger avec une saison senior de 9,5 sacs et 20 TFL qui l’a placé en tant que choix n ° 99 lors du repêchage de la NFL 2016. Il a continué à être la seule sélection des Browns ce printemps à faire un Pro Bowl dans sa carrière jusqu’à présent. Après avoir commencé 49 matchs au cours des quatre dernières saisons, il a signé un contrat de 53,75 millions de dollars sur cinq ans pour maintenir la défense des Jaguars stable en 2020.

Baun a terminé sa carrière de Badger avec une saison senior de 12,5 sacs, 19,5 TFL, ce qui l’a placé parmi les 50 meilleurs joueurs potentiels lors du prochain repêchage. Où sa carrière professionnelle l’emmène est inconnue. Suivre les traces de Schobert une fois de plus ferait de lui un choix de dynamite.

Comme Schobert – ou un autre joueur de la NFL à qui il a gagné des comparaisons, Kyle Van Noy – Baun est capable de remplir plusieurs rôles différents à partir du deuxième niveau. Sa percée en année senior a prouvé qu’il peut créer une pression du bord contre les joueurs de ligne offensive de porc molly (™, Dave Gettleman) des Big Ten. Il est également suffisamment intelligent et rapide pour identifier les itinéraires au fur et à mesure qu’ils se développent et perturbent les voies de dépassement (deux interceptions, six passes défensives au cours des deux dernières saisons, même s’il a principalement travaillé comme accélérateur de passes).

Malgré les comparaisons, Baun se considère comme un produit unique – construit à partir des influences de deux coéquipiers très réussis qui l’ont précédé.

«J’ai eu l’occasion de m’asseoir derrière de nombreux secondeurs Badger au Wisconsin. Au début, je me suis retrouvé à essayer d’imiter ce qu’ils font », a-t-il expliqué à Indianapolis. “J’ai réalisé que je ne pouvais pas faire la même chose T.J. Watt peut faire. Je ne peux pas faire la même chose que Joe Schobert. Mais je peux retirer des morceaux de leur jeu et les implémenter dans mon propre jeu et en quelque sorte créer mon propre style. C’est ce que j’ai fait.”

Watt était un choix de première ronde. Schobert était un quatrième rond. Baun, fabriqué à partir de pièces réutilisées des moules qu’ils ont laissés, pourrait être un choix tardif au premier tour ou au début du deuxième tour en 2020.

Le Wisconsin a un palmarès extraordinaire avec des joueurs comme Baun

Le Wisconsin a été la rampe de lancement où plusieurs recrues de deux et trois étoiles ont accéléré leur chemin vers la NFL. Baun n’est que l’exemple le plus récent.

Voici quelques-uns des secondeurs sous-recrutés qui sont devenus des vedettes défensives de Badger en route pour commencer le dimanche:

Chris Borland (une recrue de trois étoiles qui est tombée en dehors des 247 meilleures perspectives de lycée du consensus 247Sports en 2009): huit départs, 108 plaqués pour les 49ers en 2014 avant de prendre sa retraite après une saison en raison de problèmes de commotion cérébrale

Leon Jacobs (trois étoiles, non classé en 2013): 10 départs, 63 plaqués pour les Jaguars en deux saisons jusqu’à présent

Ryan Connelly (zéro étoile, non classé en 2013): trois départs, deux interceptions dans une année recrue écourtée en 2019

T.J. Watt (trois étoiles, 942e en 2013): 47 départs, 34,5 sacs, deux Pro Bowl et un All-Pro honor en trois saisons

T.J. Edwards (deux étoiles, non classé en 2014): quatre départs, 30 plaqués à sa première saison dans la NFL

Andrew Van Ginkel (zéro étoile, non classé en 2014, a commencé sa carrière au Dakota du Sud avant de finalement transférer à Madison): un départ dans une saison de recrue écourtée avec les Dolphins l’automne dernier

et, bien sûr, une ancienne recrue deux étoiles et une partie étroite du centre du Michigan J.J. Watt: trois fois vainqueur de la NFL Defensive Player of the Year qui a fait de nombreux autres J.J. Choses Watt-esque

Cette liste ne comprend pas l’ancien secondeur non classé Jack Cichy, qui était un choix de sixième ronde des Buccaneers en 2018, mais n’a pas encore commencé un match dans la NFL.

Bien que certains de ces joueurs aient des impacts plus importants que d’autres, il ne fait aucun doute que le pipeline Badger va des lycées légèrement recrutés aux vestiaires professionnels.

Baun a fait ses preuves en tant que secondeur des Big Ten après une carrière au secondaire qui a vu la majeure partie de son temps de jeu revenir au poste de quart. Il a démontré sa capacité à jouer à la fois au milieu du terrain et autour du bord en tant que butoir de course polyvalent ou accélérateur de passes. Au moins une équipe de la moissonneuse-batteuse l’a identifié comme un «jouet» – le genre de joueur qui peut remplir n’importe quel rôle dont il aurait besoin le long de son deuxième niveau de défense.

Si son passé, et celui du Wisconsin, est une indication, faire le saut au niveau suivant ne sera pas un problème.