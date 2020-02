Le chic Ben Davison admet que le remplacement de Tyson Fury était «la bonne décision» après avoir raté un énorme jour de paie dans le match revanche de Deontay Wilder

Ben Davison a déclaré à talkSPORT qu’il ne se souciait pas de rater un gros salaire, tant que son pote Tyson Fury deviendrait le championnat du monde des poids lourds.

Le «Gypsy King» a remporté une victoire éclatante contre Deontay Wilder samedi soir à Las Vegas en forçant son équipe à jeter l’éponge dans le ring.

Tyson Fury célèbre après avoir été couronné double champion du monde des poids lourds

Pendant six tours et demi, le Britannique a battu et intimidé le «Bronze Bomber» de pilier en poteau, ayant décidé de modifier sa tactique à la suite d’une décision controversée de division il y a 14 mois.

Bien qu’il ait apparemment débordé l’Américain pendant 12 rounds, Fury a décidé de se séparer de Davison alors qu’il décidait de passer le KO de la première cloche et de retirer les juges de l’équation.

Et après avoir regardé SugarHill Steward du Kronk Gym conduire Fury au titre convoité des poids lourds WBC, le jeune entraîneur n’avait que du respect pour son ami.

“Ce qui est le plus important pour moi, c’est que Tyson soit victorieux”, a-t-il déclaré à Jim White sur talkSPORT. «J’ai de nombreuses années dans ce sport.

Ben Davison a aidé Fury à revenir du bord

«Tyson m’avait dit qu’il voulait adopter une approche plus agressive.

«Cela s’est avéré être la bonne décision pour lui et, évidemment, je voulais qu’il soit victorieux plus que tout.

«Ainsi, en plus d’une relation d’entraîneur et de combattant, nous avions une amitié qui était plus que toute autre chose.

«Je voulais qu’il gagne et si cela signifiait que j’allais être là et – pour le dire franchement – si cela signifiait que je n’allais pas en tirer un avantage financier, cela n’a pas d’importance.

Tyson a cinglé plus sauvage quand il a perdu le 10e rétablissement de la dépression scuicide et de la dépendance. Demain, il va le casser!

– Ben Davison (@BenDavison_) 21 février 2020

“Aussi longtemps que ce qui était le mieux pour lui, et cela s’est avéré être la bonne décision.”

Selon des rapports américains, les deux combattants ont réalisé plus de 43 millions de dollars avant même d’envisager des ventes à la carte des deux côtés de l’Atlantique.

Cependant, Davison ne semble pas être dérangé à ce sujet à ce stade de sa carrière, avec sa manière composée et son analyse experte, même l’étonnant ancien champion du monde David Haye.

Le joueur de 27 ans est un opérateur habile et se concentre sur les transitions entre l’attaque et la défense et le contre-coup de poing, pas nécessairement l’approche du pied avant que Fury voulait du Kronk Gym.

Et Davison a admis que le changement de tactique a été un régal absolu.

«Tyson m’avait en fait dit il y a longtemps qu’il voulait commencer vite et durement contre Deontay Wilder.

“Mais il me l’a dit et je lui ai dit:” Il y a deux façons de procéder; vous pouvez Hagler-Hearns sur lui ou vous pouvez Sugar Ray Leonard-Hearns lui.

«Et un mélange de cette approche est ce dont nous parlions. Mais pour lui, aller réellement là-bas et faire cela a montré une énorme quantité de minéraux – disons-le de cette façon. “

