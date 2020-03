Le chien Bermudez rend ses fans fous avec une narration épique (VIDEO)

Enrique le Bermúdez «Chien» est un commentateur sportif qui, comme beaucoup d’autres, a perdu une partie de son suspension de match en raison de Coronavirus. Pour cette raison, il a décidé «battre“Cette maladie lors de la narration d’un scène de chusca à l’intérieur de sa maison.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Dans la vidéo publiée sur son compte Twitter, son chien est observé La lune, qui cherche désespérément une croquette. Après près de deux minutes, le Chihuahua parvient enfin à obtenir son prix après une narration épique de l’étoile de TUDN.

Uff, uff et re contre uff!

En l’absence de football, nous racontons tocho morocho.

Un jour de plus en quarantaine et Luna est devenue «caracolera»

Comment voyez-vous cela, frères? @TUDNMEX @TUDNUSA pic.twitter.com/pF7nwwMX17

– Enrique Bermudez (@enriquebermudez) 22 mars 2020

“Un jour de plus en quarantaine et Luna ont mis une coquille “, a écrit le Bermúdez «Chien» parmi d’innombrables commentaires positifs des utilisateurs. Beaucoup de ses disciples ont même applaudi et apprécié la créativité du chroniqueur sportif historique en pleine crise sanitaire.

Auparavant, Bermudez C’était aussi une tendance après avoir commis une erreur brutale lors de la rencontre entre Chivas et Rayados. En cela, le narrateur a confondu l’équipe de Jesus Gallardo après s’être assuré que la fin appartenait toujours à Cougars.

Informez le chien Bermudez que Gallardo a déjà deux ans qu’il a arrêté de jouer dans les couguars. 😂😂 pic.twitter.com/53GlkupBB6

– Missael Arias 🦊🔴⚫ (@ Missa_MA4) 15 mars 2020