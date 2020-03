Le choc des Six Nations d’Angleterre en Italie reporté en raison d’un coronavirus alors que la FA organise des pourparlers sur Azzurri à Wembley

Le choc des Six Nations en Angleterre en Italie a été reporté en raison de l’épidémie de coronavirus, a-t-il été annoncé.

COVID-19 a infecté plus de 94 000 personnes, dont plus de 3 000 décès dans le monde.

Et le nombre de morts a atteint 107 en Italie, avec 3 090 personnes infectées, ce qui en fait l’un des pays européens les plus touchés.

. – .

Eddie Jones et l’Angleterre ne joueront pas en Italie plus tard ce mois-ci

Les patrons des Six Nations ont annoncé le report du match entre l’Angleterre et l’Italie, qui devait initialement se jouer le 14 mars.

Une déclaration se lit comme suit: «La décision a maintenant été prise de reporter les trois matches entre l’Italie et l’Angleterre (hommes, femmes et U20) qui auront lieu le week-end du 13/14/15 mars, avec l’intention de les reporter à dates ultérieures.

«Sur la base des informations actuellement disponibles, tous les autres matches des Six Nations devraient se dérouler comme prévu.

«Comme indiqué précédemment, les Six Nations ont pleinement l’intention de terminer les 15 matchs des trois championnats lorsque le temps le permettra.»

On estime que 20 000 fans anglais devraient se rendre à Rome pour l’épreuve de force, tandis que les rapports affirment qu’ITV et la BBC ont abandonné leurs plans d’envoyer des commentateurs et des experts à la rencontre.

nouvelles de l’équipe

Deux joueurs remportent leurs premiers départs en Angleterre depuis la finale de la Coupe du monde pour le Pays de Galles

VERDICT

Anthony Joshua donne sa première réaction en profondeur à Tyson Fury battant Deontay Wilder

REGARDER

Les images montrent Eddie Hearn disant à Garcia d’appeler Pacquiao et Spence après la victoire

Aie

Un joueur de la LNH a besoin de 90 points de suture après avoir affronté le patinage dans un horrible incident

émotif

Israël Adesanya s’effondre en larmes après ses débuts à l’UFC dans des séquences inédites

énervant

Le rêve de l’Angleterre de la Coupe du monde T20 en ruine alors que le lavage assure la place de l’Inde en finale

S’IL VOUS PLAÎT

Hearn donne une énorme mise à jour sur Fury vs Joshua et nomme le lieu britannique pour le combat de décembre 2020

superproduction

McGregor et Fury pourraient se battre une semaine à part à Las Vegas

prochaine étape

Nate Diaz nargue Conor McGregor pour attiser les flammes avant un éventuel combat en trilogie

suivant

Qui Dillian Whyte se battra ensuite, quand sera-t-il et affrontera-t-il Tyson Fury?

Mercredi, le gouvernement italien a ordonné que tous les matches sportifs se déroulent à huis clos pour lutter contre le coronavirus.

Un communiqué a déclaré: «Il n’y aura pas d’événements sportifs avec la présence du public afin d’empêcher de nouvelles opportunités de contagion.

«Les événements sportifs et les compétitions de toutes sortes et de toutes disciplines, organisés dans tous les lieux, publics et privés, sont suspendus; cependant, il est permis de réaliser les événements et compétitions susmentionnés à huis clos ou à l’extérieur sans la présence du public.

«Dans tous ces cas, les associations et les clubs sportifs, par le biais de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants qui participent . “

. – .

L’épidémie de coronavirus menace le calendrier sportif

Un certain nombre de matches de Serie A ont déjà été reportés en raison de COVID-19 ainsi que des demi-finales de la Coppa Italia de cette semaine entre la Juventus et Milan et Napoli et l’Inter.

Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre la Juventus et Lyon, prévu à Turin le 17 mars, devrait également être affecté.

On craint également le prochain match amical international de l’Angleterre contre l’Italie, qui devrait se jouer à Wembley à la fin du mois.

Il a été annoncé le mois dernier que la Football Association avait eu des «discussions internes» sur l’impact du coronavirus avec la visite de l’Italie à Londres, un des domaines prioritaires.

.