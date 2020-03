Le choc entre l’Atalanta et la Ligue des champions de Valence a été une “ bombe biologique ” et “ infecté 40000 fans ” avec un coronavirus

Le maire de Bergame, Giorgio Gori, affirme qu’un match de Ligue des champions entre l’Atalanta et Valence en Italie “a infecté 40 000 fans” présents.

L’Atalanta a accueilli Valence à San Siro de l’Inter Milan le mois dernier, car son terrain de 21 000 places à Bergame, en Italie, a été jugé trop petit.

. – .

Plus de 44 000 fans ont regardé Atalanta contre Valence au San Siro le mois dernier

La pandémie de coronavirus a infecté plus de 400 000 personnes dans le monde, dont plus de 19 000 décès.

L’Italie a été le pays le plus touché au monde avec 6 820 décès à ce jour et Bergame est l’une des villes les plus touchées avec 3 800 cas.

Gori pense que la victoire 4-1 d’Atalanta sur Valence à Milan, qui comptait plus de 44 000 supporters, a déclenché la propagation de la maladie mortelle en Europe.

Il a dit à Marca: «Le match était une bombe biologique. A cette époque, nous ne savions pas ce qui se passait.

«Si le virus circulait déjà, les 40 000 fans qui sont allés à San Siro étaient infectés.

«Personne ne savait que le virus circulait déjà parmi nous.

«Beaucoup ont regardé le match en groupe et il y a eu beaucoup de contacts [between fans] cette nuit.

«Le virus est passé d’une personne à une autre.»

Pendant ce temps, le professeur d’immunologie Francesco Le Foche insiste sur le fait que le jeu devait aller de l’avant.

Il a déclaré: «Il est probable qu’il y avait plusieurs déclencheurs et catalyseurs majeurs pour la diffusion du virus.

«Le match Atalanta-Valence aurait très bien pu être l’un d’entre eux. Ce fut le sommet de l’euphorie collective dans une saison de football unique pour ce club.

”Un mois s’est écoulé depuis ce match, donc le timing est pertinent.

. – .

Bergame est l’une des villes les plus touchées d’Italie

«L’agrégation de milliers de personnes, à quelques centimètres les unes des autres, se livrant à des manifestations d’euphorie comme des câlins, des cris, tout cela aurait pu favoriser la réciprocité virale.

«Je dois imaginer que beaucoup ne voudraient pas rater ce match s’ils avaient des billets, même s’ils ressentaient une légère fièvre.

“Avec le recul, c’était de la folie de jouer avec une foule présente, mais à l’époque les choses n’étaient pas assez claires. Ce serait impensable maintenant. “

