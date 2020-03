Le choc sur le vote de l’ABC entraînera-t-il une fracture parmi les joueurs de la NFL?

Bienvenue dans le sac postal du vendredi! J’espère que tout le monde a passé une excellente semaine et a un week-end rempli d’observations XFL et de lecture de brouillons.

Nous pourrions avoir des nouvelles de la convention collective la semaine prochaine, mais pour l’instant, les joueurs y votent toujours. Commençons par le sac postal de cette semaine.

Les joueurs ont rendu public leurs votes de l’ABC au cours des derniers jours sur Twitter. Ils semblent souvent être en désaccord. Cela entraînera-t-il des luttes intestines entre les joueurs? – @ cater123

Eh bien, je peux certainement voir d’où cela vient. Les joueurs des deux côtés du vote ont exprimé leurs opinions. Il y a eu beaucoup plus de joueurs qui se sont prononcés ouvertement sur leur vote «non» sur l’ABC qu’un vote «oui», mais cela ne signifie pas nécessairement qu’une majorité se sent de cette façon.

Je ne pense pas que cela conduirait à une fracture, car en général, les joueurs ne se soucient pas du processus de l’ABC. C’est un énorme problème et quelque chose dont Aaron Rodgers a discuté:

Rodgers plaisante en disant qu’il est difficile de croire au courage des joueurs s’ils devaient se mettre en grève alors qu’ils ne liront même pas un courriel sur l’ABC.

Les joueurs ne lisent même pas les e-mails et les informations qui leur sont envoyés. Ils votent simplement en fonction de ce qu’ils ont vu sur Twitter ou de ce que leur représentant leur a dit. Ils ne font pas partie du processus, donc le résultat n’est pas aussi important pour eux. Et à la fin, tout le monde sera payé pour la saison prochaine.

Croyez-vous que les joueurs voteront oui pour l’ABC? Et comment voteriez-vous? – @bearsforfears

Je répondrai d’abord à ce dernier. Je voterais très probablement oui, mais je n’ai pas vu tous les détails. Il est normal d’attendre tous les détails avant de donner un avis final, ce que personne ne fait plus. Je pense que je penche oui parce que même si cet accord comporte de nombreuses lacunes, le noyau dur de joueurs verra une augmentation des avantages sociaux et du salaire.

Je crois que les joueurs approuveront la nouvelle CBA. Cela profite aux plus jeunes, qui sont plus nombreux que les anciens combattants. Il suffit d’une majorité de joueurs pour passer. Si seulement 500 voix, il suffit de 251 voix. Cette proposition devrait effacer cette barre. Je trouve que c’est un processus étrange lorsque le comité exécutif – qui négocie depuis près d’un an – peut voter pour NE PAS ratifier l’ABC, mais les joueurs peuvent annuler cela avec un vote.

Si vous étiez une équipe qui avait besoin de joueurs de ligne offensive de calibre de départ cette intersaison, quel serait votre groupe de cinq hommes idéal? Vous pouvez certainement vous nerd du point de vue du schéma. Supposons que vous ayez un espace décent suffisant et un bon capital brouillon. – @ adamrads0925

Eh bien maintenant, ne me tentez pas de vous énerver sur les joueurs de ligne offensifs. Il s’agit d’une intersaison fascinante pour la position de la ligne offensive. Il existe de nombreuses options en libre agence, mais la plupart, en particulier au tacle, sont des anciens combattants plus âgés. Dans le repêchage, il y a clairement un top quatre dans la classe de tacle offensif. Mais je vais essayer.

Tacle gauche: Même si la classe d’agent libre comprend le futur Hall of Famer Jason Peters, plus Trent Williams via le commerce, je rédigerais un tacle gauche. Cette classe a quatre joueurs de ligne qui seront repêchés dans le top 15. Si je devais choisir, je prendrais Jedrick Wills, Jr. de l’Alabama. Il est le joueur de ligne le plus pro-prêt maintenant, et c’est important pour moi. Il est athlétique, mais aussi fort et puissant. Il a de bonnes mains et comprend les angles de blocage. Pendant qu’il jouait au tacle droit au collège, il pourrait jouer au tacle gauche.

Garde gauche: Je signerais Joe Thuney des Patriots. Je dépenserais l’argent pour le démarreur de quatre ans. Il est solide comme le roc et est capable de faire n’importe quel bloc. J’aime aussi son leadership. Même si je serais à l’aise de le mettre à l’une ou l’autre position de garde, je le laisserais à gauche.

Centre: Je rédigerais Nick Harris de Washington. Harris est un coupe-feu qui sera un choix à mi-parcours ou plus tard. Il est trop petit, mais qui s’en soucie? Rodney Hudson n’est pas beaucoup plus gros. Avec moins de plaqués dans la NFL, je ne pense pas que Harris aurait du mal avec le pouvoir. Son meilleur attribut est sa volonté de terminer les blocs, ce qui ne peut pas être enseigné.

Garde droite: Je signerais Ron Leary, qui ne sera pas de retour à Denver. Il sera «bon marché» et il en restera beaucoup dans le réservoir. C’est un bon rapport qualité-prix et un autre vétéran pour aider un jeune centre.

Tacle droit: Je signerais Bryan Bulaga, le plaqueur de droite des Packers de longue date. C’est une ligue qui passe et Bulaga est l’un des meilleurs du jeu à rester devant son homme. En raison de son âge et de ses blessures, il devrait être une bonne affaire.

J’ajouterai un choix bonus: Calvin Throckmorton de l’Oregon comme choix de repêchage tardif. Throck a joué toutes les positions sur la ligne offensive de l’Oregon. Il a commencé les matchs au tacle droit et au centre la saison dernière. Il a une polyvalence incroyable, et il y a tellement de valeur à recruter un joueur comme lui.