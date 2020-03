Le choix n ° 2 de Washington au repêchage de la NFL donnera le ton pour son intersaison

Washington connaît des changements cette année après une année 2019 redoutable. Ron Rivera est entraîneur-chef et l’équipe a déjà connu une intersaison transactionnelle chargée, libérant le vétéran ailier rapproché Jordan Reed, le demi de coin Josh Norman et le receveur large Paul Richardson.

Maintenant, Washington pèse quoi faire avec le choix n ° 2 au repêchage de la NFL 2020. Le point focal du deuxième choix est de savoir si prendre l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young, le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa, ou échanger le choix.

Après avoir utilisé un choix de première ronde sur Dwayne Haskins l’année dernière, prendre Tagovailoa est discutable. Et Young, le meilleur joueur du repêchage, ne ferait que renforcer la force de Washington sur la ligne défensive. L’équipe est en retrait d’un choix de deuxième ronde cette année après avoir fait un échange dans le repêchage de l’année dernière pour passer le défenseur Montez Sweat, mais elle a également une quantité décente d’espace de plafond à dépenser en libre agence.

Washington (3-13), séries éliminatoires manquées

Washington fait face à des difficultés cette intersaison car il y a beaucoup de trous. Si le projet n’était pas aussi lourd, Rivera devrait envisager de négocier pour obtenir plus de capitaux pour reconstruire la liste.

Tacle offensif: La saga Trent Williams a tourmenté Washington alors qu’il s’asseyait pendant la saison. Il cherche maintenant un métier. Donald Penn est un joueur autonome et aura 37 ans en avril. Dans un repêchage riche en talent d’attaquant offensif, Washington pourrait être en mesure d’en décrocher un au deuxième tour. Isaiah Wilson de Géorgie et Lucas Niang de TCU sont de bonnes options de plaquage à droite, tandis que le prince Tega Wanogho d’Auburn et Ezra Cleveland de Boise State sont des joueurs de niveau débutant au plaquage de gauche.

Fin serrée: Non seulement Reed est parti, mais Vernon Davis a pris sa retraite après la saison. Cela laisse Washington avec des options décevantes comme Jeremy Sprinkle et Caleb Wilson au bout du fil. Avec un jeune quart-arrière partant – que ce soit Haskins ou Tagovailoa – avoir une fin serrée à vérifier sera critique.

Cornerback: Washington est sorti du contrat de Norman en le libérant en février. C’est bon. À part Quinton Dunbar, ce que l’équipe a laissé au cornerback n’est pas bon. Fabian Moreau, un choix de troisième ronde en 2017, a déçu. C’est une position où Washington aura besoin de plusieurs mises à niveau en libre agence et en ébauche.

Quoi Hogs Haven veut le plus cette intersaison: Les fans sentent que les choses sont en hausse à Washington cette intersaison. Rivera au sommet d’un modèle centré sur l’entraîneur est logique. La fin de l’insensé de Bruce Allen a été un geste de bon sens montrant que peut-être … juste peut-être … le propriétaire Dan Snyder a repris ses esprits. Qu’est-ce que Hogs Haven veut le plus? Un manque continu de bêtises, s’il vous plaît. Juste mes deux cents. – Ken Meringolo

Nous reviendrons sur Washington après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.