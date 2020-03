Le CIO choisit d’organiser les Jeux Olympiques au printemps

Les Jeux olympiques de Tokyo pourraient avoir lieu au printemps 2021. Le Comité International Olympique est en pourparlers constants avec le Japon afin de trouver une date appropriée pour la célébration de l’événement olympique et selon les médias japonais, ce serait le plus approprié après la suspension forcée due à la crise des coronavirus.

La décision finale quant à l’emplacement des Jeux Olympiques en 2021 sera prise en principe dans un délai maximum de trois semaines, la période entre mars et avril de l’année prochaine étant la plus probable pour la célébration de l’événement maximum au niveau sportif. Le CIO et le Japon, à l’initiative du pays hôte, sont convenus de suspendre les Jeux pour une période “Au-delà de 2020 mais avant la fin de l’été 2021”.

Le président du CIO, Thomas Bach a eu trois semaines pour parvenir à une résolution, comme l’a rapporté NHK, le réseau de nouvelles japonais. Les fédérations sportives impliquées – au niveau international – et les organisateurs auront une décision qui révélera les dates définitives a priori pour la célébration des Jeux Olympiques.

Plusieurs fédérations auraient soutenu la possibilité d’organiser les Jeux Olympiques au printemps avec pour principal objectif de lutter contre la chaleur qui se produit généralement à Tokyo pendant les mois d’été, tandis que le différend de ceux-ci en automne n’est pas exclu non plus, également proposé par certaines organisations, bien que cela séparerait davantage les Jeux de leur date initiale.

Le ministre japonais en charge des Jeux Olympiques, Seiko Hashimoto, a affirmé qu’il y avait des problèmes pour fixer une date pour la nomination. «Les dates seront définies en écoutant tous les avis du CIO, du gouvernement de Tokyo et du comité d’organisation. Nous suivrons de près ce processus pour collaborer afin de prendre la meilleure décision possible “, a déclaré le ministre aujourd’hui dans des déclarations aux médias.