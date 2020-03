Le CIO demande du temps pour assembler le puzzle de Tokyo

▲ Le président du Comité International Olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach, a promis hier qu’après la pandémie il y aura les meilleurs Jeux Olympiques possibles.Photo .

Journal La Jornada

Jeudi 26 mars 2020, p. a15

Lausanne. Un jour après avoir officiellement reporté les Jeux olympiques de Tokyo 2020 à 2021, le président du Comité international olympique (CIO), l’Allemand Thomas Bach, a demandé aux athlètes le temps de “remonter le puzzle” et portait les récentes déclarations du président américain Donald Trump pour se défendre contre la critique.

Bach a parlé mercredi lors d’une conférence téléphonique au cours de laquelle il lui a été demandé pourquoi, face à la préoccupation croissante des athlètes, il avait fallu si longtemps pour reporter les jeux. Il a mentionné que de nombreux gouvernements ont imposé des mesures d’isolement social en vigueur jusqu’au mois prochain et a souligné que Trump a exprimé son souhait de réduire les restrictions à la mi-avril.

Bach et le CIO ont été critiqués la semaine dernière par des athlètes, dont plusieurs médaillés d’or olympiques, pour avoir insisté publiquement sur le fait que les Jeux de Tokyo se dérouleraient du 24 juillet au 9 août. Le Comité olympique canadien a averti qu’il n’enverrait pas d’équipe à Tokyo en 2020.

Trump, qui avait proposé l’annulation le 12 mars, a célébré de Washington la sage décision de reporter les jeux; Ce sera un grand succès et j’ai hâte d’y être, a-t-il déclaré sur Twitter.

Après avoir entendu de nombreuses voix à travers le monde et appliqué la logique en ces temps de crise pour le nouveau coronavirus, le CIO et le comité d’organisation de Tokyo 2020 ont décidé de reporter les Jeux.

En ce qui concerne la nouvelle date, Bach a fait remarquer qu’elle n’est pas seulement limitée aux mois d’été, toutes les options sont sur la table. Le groupe de travail du CIO a pour tâche titanesque de repenser le calendrier international pour 2021. Il faudra déplacer deux championnats du monde d’athlétisme, programmés du 6 au 15 août 2021 à Eugene, Etats-Unis, et ceux de natation, à partir du 16 Juillet au 1er août à Fukuoka, Japon.

Le groupe de travail du CIO, appelé Here We Go!, Consultera d’abord les 33 fédérations internationales concernées par la reprogrammation, représentant les 28 programmes sportifs réguliers et les cinq nouveaux (surf, karaté, escalade, skateboard et baseball / softball) .

En coordination également avec l’Association internationale des fédérations de sports d’été (Asoif), les horaires de la compétition vont être révolutionnés. Le CIO devra demander à chaque fédération de déplacer ses épreuves pour permettre aux athlètes de se préparer et de participer pleinement aux Jeux.

Une question sensible concerne les appartements de la villa olympique, qui allaient être vendus à la fin des Jeux olympiques et leurs propriétaires exigeront sûrement une compensation en cas de non-réception dans les délais convenus.

Bach était optimiste et assuré que même si je ne peux pas promettre de solutions idéales, nous aurons les meilleurs jeux possibles.

Le monde du sport souffre de la crise mondiale qui a fini par faire tomber le joyau de la couronne: les Jeux Olympiques, qui n’ont pas été suspendus depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le report de Tokyo 2020 a également un fort impact sur la santé financière du CIO et des fédérations internationales.

Le comité est assuré contre les risques d’annulation ou de report et dispose de plus de 1,5 milliard de dollars en réserve, mais les fédérations internationales, notamment les plus petites, risquent de souffrir davantage de l’attente.

Les organisateurs disent que la joute a coûté 12,6 milliards de dollars, bien qu’un audit gouvernemental en décembre ait indiqué que le coût réel était de 28 milliards de dollars. Il y a toujours un débat sur ce qui constitue un coût olympique et ce qui ne l’est pas. Lorsque Tokyo a obtenu son siège en 2013, il a déclaré que le salon coûterait 7,3 milliards de dollars. Le secteur privé a contribué 5 600 millions d’euros sur le budget actuel. Le reste a été fourni par les contribuables.

Tokyo a investi près de 7 milliards de dollars dans des sites, temporaires et permanents. Près de 85% étaient des fonds publics. Le CIO, basé en Suisse, investit 1,3 milliard de dollars, un petit pourcentage du total.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a remercié le gouvernement japonais et le CIO pour leur sacrifice d’avoir reporté les Jeux Olympiques d’un an pour protéger la santé des athlètes, des spectateurs et des juges avant la pandémie de Covid-19.

