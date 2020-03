Le CIO envisage d’organiser les Jeux olympiques au printemps 2021

▲ L’équipe d’aviron britannique poursuit sa préparation malgré le report des JO de Tokyo.Photo .

Prensa Latina, . et .

Journal La Jornada

Samedi 28 mars 2020, p. a14

Tokyo. Le Comité International Olympique (CIO) et les autorités japonaises analyseront une proposition de réalisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 au printemps 2021 et ont indiqué qu’ils annonceront les nouvelles dates dans trois semaines, a rapporté hier le journal Nikkei.

Selon ce média japonais, l’étape de mars à avril de l’année prochaine a actuellement les préférences les plus élevées en fonction de la disponibilité du calendrier, après que les deux parties ont convenu mardi dernier de reporter l’événement olympique au-delà de 2020, mais avant à partir de la fin de l’été 2021.

Le CIO, présidé par l’Allemand Thomas Bach, a précisé qu’il décidera des dates définitives après les consultations qu’il mènera avec les organisateurs japonais et les fédérations sportives concernées.

Diverses fédérations ont soutenu l’organisation des Jeux de Tokyo au printemps pour éviter la chaleur intense de cette capitale en été, tandis que d’autres participants ont proposé d’étudier l’automne en option, selon des sources de ces organisations à la chaîne d’État japonaise NHK.

Pour sa part, le président de la Fédération internationale d’athlétisme (athlétisme mondial), Sebastian Coe, a exprimé hier des doutes quant au fait que le CIO puisse trouver une nouvelle date en 2021 pour les JO de Tokyo qui puisse satisfaire chaque sport.

Différents sports ont clairement exposé leurs problèmes de calendrier à des moments particuliers de l’année. Nous n’allons probablement pas trouver de solution qui puisse satisfaire tous les sports. Il faudra de la flexibilité pour les deux prochaines années, a déclaré Coe aux journalistes.

En ce sens, World Athletics (anciennement IAAF) était disposée à reporter à 2022 sa prochaine Coupe du monde, qui devait avoir lieu à Eugene (États-Unis) en août 2021.

Il est clairement demandé que cette décision soit prise le plus rapidement possible. Les athlètes et les fédérations ont besoin de clarté. Une fois la détermination faite, on peut construire (les calendriers) autour d’elle, a ajouté le leader.

En revanche, le CIO a indiqué que tous les athlètes qui se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 conserveront leur place pour la foire qui se tiendra l’année prochaine, après le report dû à la pandémie de coronavirus.

En outre, l’agence a indiqué que le nombre de places réservées à chaque sport dans la foire d’été restera inchangé en 2021. Les 57% classés conserveront leur place et l’objectif est de conserver les mêmes quotas d’athlètes dans différents sports, a déclaré un officiel. du CIO.

.