Le CIO est prêt à organiser les Jeux à huis clos plutôt que de les reporter

Le Comité International Olympique a confirmé mardi dernier qu’il poursuivait avec la Jeux olympiques de Tokyo 2020 malgré les contagions de coronavirus montent en flèche à travers la planète. Aujourd’hui, le CIO a l’intention de célébrer l’événement olympique qui commence le 24 juillet, même s’il doit se dérouler à huis clos.

Comme vous avez pu le savoir OK QUOTIDIEN, le CIO est prêt à célébrer Jeux olympiques de Tokyo 2020 derrière des portes closes plutôt que de les repousser. Le motif? Que le Comité International Olympique présidé par Thomas Bach devrait faire face à une compensation de plusieurs millions de dollars aux géants de la télévision et à leurs deux principaux sponsors (Visa et McDonald’s) s’ils ne sont pas tenus dans les délais.

Cela explique pourquoi les Jeux sont l’une des rares compétitions qui n’ont pas été suspendues en raison de coronavirus. Le même jour que l’UEFA annonçait le report de la Coupe de l’Europe à 2021, le CIO a tenu une réunion avec les comités olympiques, les fédérations et les athlètes dans laquelle il y avait un slogan clair: “A plus de quatre mois, il n’est pas nécessaire de prendre des décisions drastiques dès maintenant. “

En outre, l’agence a noté que “toute spéculation pour le moment serait contre-productive”, même si elle reconnaît que coronavirus “Cela affecte également les préparatifs.” Par une déclaration officielle, il a également encouragé les athlètes “à continuer de se préparer du mieux qu’ils le pouvaient” pour l’événement.

Le contrat Tokyo – CIO ne comprend pas les pandémies

Le contrat signé il y a sept ans par le CIO et Tokyo pour accorder à cette ville l’organisation des Jeux de 2020 prévoit toutes sortes de situations qui justifieraient son annulation, d’une guerre à un embargo, mais pas une pandémie comme celle qui affecte désormais la planète. et cela jette un doute sur le développement normal de l’événement sportif.

L’article 66, consacré à “l’expiration du contrat”, indique dans sa section a / que le CIO sera “autorisé à mettre fin au contrat et à retirer les Jeux à la ville” si le pays hôte “se trouve à tout moment, avant la cérémonie d’ouverture ou pendant les Jeux, dans un état de guerre, des troubles civils, un boycott, un embargo décrété par la communauté internationale ou une situation officiellement reconnue comme belligérante ou … si le CIO a des motifs raisonnables de croire, à sa discrétion, que la sécurité des les participants aux Jeux seraient gravement menacés ou compromis pour quelque raison que ce soit ».

Ce dernier critère serait celui qui justifierait une modification des plans olympiques en raison de la coronavirus, si le CIO considère que cela représente un risque grave pour les participants.

Le COE, contrairement à la fête

L’une des voix contre la célébration des Jeux Olympiques à la date prévue est Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol, qui a précisé à l’issue d’une réunion avec les autres comités que “Les athlètes espagnols ne peuvent pas être inégaux”.

Alejandro Blanco Il a indiqué que les nouvelles qui arrivent chaque jour “sont inquiétantes dans tous les pays du monde”. “Mais, pour nous, le plus important est que nos athlètes ne puissent pas s’entraîner et si les Jeux se déroulent, ils seraient dans des conditions inégales”, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence avec les présidents des Fédérations Olympiques pour analyser la situation provoquée par la pandémie.