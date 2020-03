Le CIO exclut l’annulation ou le report des matchs de Tokyo 2020 par le coronavirus

Thomas Bach, président du Comité International Olympique (CIO) a confirmé ce mercredi après deux jours de réunions du comité exécutif de l’organisation qu’il n’y avait aucune intention d’annuler ou de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 en raison de l’épidémie COVID-2019.

«Dans la rencontre, les mots «Annuler» ou «reporter» Ils n’étaient pas mentionnés. Nous sommes une organisation responsable avec des équipes d’experts qui se réunissent régulièrement et aborderont les questions soulevées, mais nous ne spéculerons pas sur l’avenir », a déclaré le président du CIO lors d’une conférence de presse.

Pour sa part, Bach Il a reconnu que le coronavirus affecte les tournois de plusieurs sports, ce qui pourrait impliquer des changements dans les règles. «Certains athlètes peuvent ne pas pouvoir participer aux tournois de qualification en raison de coronavirus, nous allons donc discuter avec les fédérations concernées pour trouver des solutions, ce qui pourrait signifier une augmentation des quotas », a-t-il déclaré.

Le président du CIO a conclu en déclarant: «Nous avons pu voir que le comité d’organisation, le gouvernement local de Tokyo et celle du Japon ont confiance; et que les décisions qui ont été prises l’ont été de manière très responsable et après délibération », a-t-il conclu.