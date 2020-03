Le CIO organise les Jeux de Tokyo en juillet malgré la crise de Covid-19

Il Comité International Olympique Il n’est pas disposé à reporter les Jeux de Tokyo 2020 en raison de la crise des coronavirus. Cela a été décidé mardi par sa plus haute instance de gouvernance, l’exécutif du CIO, réunie à Lausanne. Dans une déclaration officielle, Le CIO exprime son «engagement total pour le succès des Jeux de Tokyo entre le 24 juillet et le 9 août ».

De cette façon, le CIO présente officiellement et de façon retentissante les déclarations de l’un de ses membres les plus éminents, Richard Pound, qui a exprimé son inquiétude il y a quelques jours et a fixé un délai de trois mois au CIO pour prendre une décision finale.

Malgré cette annonce officielle, la crise des coronavirus reste une menace pour la célébration des Jeux de Tokyo 2020, qui se tiendront du 24 juillet au 9 août.

Le gouvernement japonais fait tout son possible pour arrêter l’expansion du coronavirus sur son territoire Mais ce mardi, avant la réunion du CIO, il a révélé qu’il avait une évasion au cas où la situation ne s’améliorerait pas dans les semaines à venir.

Au Japon, ils n’excluent pas de les reporter

Cette évasion possible cela concerne le contrat entre les organisateurs et le Comité International Olympique (CIO), comme l’a révélé mardi Seiko Hashimoto, Le ministre olympique du Japon, qui a précisé au siège du Parlement que le contrat de Tokyo avec le CIO “ne requiert que la conclusion des Jeux en 2020”.

“Cela pourrait être interprété comme autorisant un report”, a déclaré Hashimoto en réponse à une question d’un parlementaire. «Nous faisons de notre mieux pour s’assurer que les Jeux se développent comme prévu », A ajouté Hashimoto de toute façon, conscient que le report de l’événement entraînerait des dépenses supplémentaires importantes.

Le CIO ne veut pas changer les dates

Le président de l’organe directeur du sport olympique, Thomas BachIl a déclaré aujourd’hui que “le CIO est pleinement déterminé à organiser avec succès des Jeux à Tokyo à partir du 24 juillet”, au-delà de la menace latente du coronavirus. Bach a fait cette déclaration à l’ouverture d’une réunion de deux jours du comité exécutif du CIO, à Lausanne.

Selon un communiqué officiel, “le Comité exécutif du CIO a entendu un rapport sur toutes les mesures prises jusqu’à présent pour remédier à la situation du coronavirus, qui a été suivi d’une discussion approfondie”.

Selon le contrat, Le droit d’annuler les Jeux est uniquement entre les mains du CIO mais cela n’empêche pas Tokyo de demander un report de leur différend comme alternative à son annulation définitive, à condition que ce soit en 2020.