Le classement des joueurs fous anti-astros voleurs de signes

Il n’y a pas beaucoup d’opinions divergentes en ce qui concerne le scandale du vol de signe des Astros: vous êtes soit un tordu de Houston à travers la débâcle qui a terni les World Series 2017 et la réputation de votre équipe, soit vous êtes un peu contrarié par le subterfuge de l’équipe – et probablement aussi avec la façon dont le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a géré la situation. Le problème a réuni des partis allant de Rob Lowe à Bernie Sanders, et LeBron James a été contraint de commenter mardi avec une paire de tweets qui comprenait le plus long hashtag que vous ayez vu depuis des années.

Écoutez, je sais que je ne joue pas au baseball, mais je suis dans le sport et je sais que si quelqu’un me trompe pour avoir remporté le titre et que je le découvre, je serais F * ^ king furieux! Je veux dire incontrôlable sur ce que je ferais / pourrais faire! Écoutez ici le commissaire de baseball, écoutez votre …..

– LeBron James (@KingJames) 18 février 2020

Aucun groupe ne semble plus unifié sur ce sujet que les joueurs de baseball professionnels, en particulier ceux qui ne sont pas sur les Astros. Depuis que l’Athletic a rendu compte des tactiques de vol de pancartes pour la première fois en novembre, les gens de la ligue ont enregistré leur confusion, leur colère et leur dégoût. Cela a repris en janvier, lorsque MLB a rendu public les résultats de son enquête sur les pratiques des Astros. Mais avec les listes complètes arrivées à l’entraînement du printemps la semaine dernière, nous découvrons à présent le véritable niveau de mépris pour Houston.

Le vitriol est venu de tous les côtés: les joueurs dont les équipes ont perdu contre les Astros au cours des derniers octobre ont été bruyants, mais certaines des diatribes les plus fortes sont venues de gars dont le sort d’après-saison n’a pas été décidé à Minute Maid Park. Un éventuel MVP AL se sent particulièrement lésé, et l’homme qui a remporté le prix en 2019 est également bouleversé (enfin, au moins par ses normes). Certains joueurs ont ri aux dépens des Astros; d’autres ont utilisé le scandale comme un moyen de se moquer d’eux-mêmes. On dirait aussi que les Astros vont se faire haricoter une tonne en 2020. (Vous pouvez parier là-dessus, naturellement.)

Alors, qui est le plus indigné? Chez The Ringer, nous avons établi un classement pour déterminer quels grands noms ont été les plus fous depuis l’arrivée des joueurs en Floride et en Arizona la semaine dernière. Nous limitons cela aux seuls joueurs qui sont actuellement sur les listes de la grande ligue, donc vous ne trouverez pas Mike Bolsinger, le lanceur d’agent libre qui poursuit les Astros pour dommages personnels à sa carrière et qui a écrit un éditorial cinglant dans Le Washington Post. Dans l’intérêt de la science, nous avons classé les commentaires de chaque joueur en trois catégories: rigueur (combien d’éther les mots de chaque joueur ont emballé), biais (l’effet que le schéma des Astros a pu avoir sur chaque joueur) et performance (la partie où les points de style entrent). Par souci de concision, nous utiliserons les lettres H, B et P, afin que Houston puisse se familiariser avec cet acronyme.

Le sommet de notre classement est dominé par les joueurs d’équipes qui ont eu des confrontations importantes avec les Astros (et avec les Red Sox, qui font l’objet d’une enquête distincte de vol de panneaux MLB). Mais n’importe qui est libre de ressentir de la colère à ce sujet; il y a certainement de quoi faire le tour.

17. Mike Foltynewicz, P, Braves d’Atlanta

Les commentaires: “Je comprends que j’ai abandonné 10 points dans un match d’après-saison, mais cela doit être 100 fois plus embarrassant. Ajouter ce gaz au feu !! ”

Folty n’a jamais lancé contre les Astros. Il sait cependant ce que c’est que d’être bombardé par des frappeurs qui frappent comme s’ils connaissaient tous les lancers à venir. Je suis content qu’il ait le sens de l’humour à propos de sa désastreuse sortie lors du cinquième match contre les Cardinals lors de la NLDS de l’année dernière, mais peut-être devrait-il l’asseoir.

H: 3

B: 0

P: 6

Total: 9

16. Bryce Harper, OF, Philadelphie Phillies

Les commentaires: “Ce sont juste des gars comme [2017 AL MVP runner-up Aaron Judge] qui manque vraiment de choses, ou un gars qui vient pour son premier départ et il n’a pas signé et il est bombardé pour sept ou huit et ils le renvoient et ils ne reviennent jamais dans les grandes ligues. “

Harper a signé l’un des accords les plus riches de l’histoire de la MLB la dernière saison, puis a vu son ancienne équipe gagner les World Series contre les Astros en octobre. Il semble avoir une perspective saine à ce sujet et il cherche le petit gars. (Étant donné les dommages collatéraux de cette épreuve, quelqu’un doit le faire.) Pas beaucoup de bars ici, mais Bryce laisse tomber des bijoux.

H: 3

B: 1

P: 6

Total: dix

15. Noah Syndergaard, P, New York Mets

Les commentaires: “Assemblage requis. Buzzers non inclus. “

Celui-ci peut être déroutant si vous n’avez pas l’arrière-plan. (Et peut-être ennuyeux si vous le faites.) Syndergaard s’est présenté à l’entraînement du printemps une semaine avant que les lanceurs et les receveurs ne soient arrivés. Comme il fait chaud en Floride et que le camp n’a pas encore commencé, il a passé beaucoup de temps torse nu. Dimanche, ses coéquipiers ont pensé qu’il serait amusant de se présenter aux séances d’entraînement torse nu. Lorsque l’équipe des médias sociaux des Mets a tweeté la vidéo, Syndergaard a décidé de s’amuser un peu aux dépens des Astros, dont les joueurs ont été accusés de porter des appareils électroniques lors des frappes.

Le défi sans chemise Syndergaard est assez docile. Mais si nous pouvons lancer le défi Shirtless Altuve…

H: 4

B: 0

P: sept

Total: 11

14. Stephen Strasburg, P, ressortissants de Washington

Les commentaires: “Un jour, j’espère avoir des petits-enfants et m’asseoir et leur parler de l’expérience des World Series et ne pas avoir honte du tout.”

Le MVP World Series 2019 n’a rien à craindre. Il a une bague, un nouveau contrat et, selon lui, une conscience propre. Pas de controverse ici. Avec des commentaires comme ça, Strasbourg ferait mieux d’espérer que personne n’accuse jamais les ressortissants de tricherie.

H: 2

B: 8

P: 2

Total: 12

13. Mike Clevinger, P, Indiens de Cleveland

Les commentaires: “Je ne pense pas que ça va être un peu confortable pour plusieurs de ces garçons, et ça ne devrait pas l’être.”

Peu de temps après avoir fait ces commentaires, Clevinger s’est blessé au genou. Il devrait manquer six à huit semaines, mais il espère battre ce calendrier. Tout ce qui le fait sortir de ce bonnet Grateful Dead le plus rapidement possible.

H: sept

B: sept

P: 1 (pour le chapeau)

Total: 15

12. Kris Bryant, 3B, Chicago Cubs

Les commentaires: «Quelle honte c’était»; “Juste en regardant leurs excuses hier, il n’y a tout simplement pas de sincérité, il n’y a pas d’authenticité quand il s’agit de cela”; “Je suis sûr qu’ils [get hit by pitches]. “

Dans un monde différent, Bryant perdre son grief de manipulation du temps de service contre les Cubs serait le plus grand scandale de l’intersaison MLB. Mais nous vivons dans la chronologie la plus absurde possible, où les poubelles et les mauvais tatouages ​​ont captivé le monde du baseball. Le troisième joueur de base de Chicago a remporté un prix MVP et un championnat des World Series en 2016, un an avant qu’Altuve ne fasse la même chose, il a donc certainement l’autorité de parler à ce sujet même si le sort de son équipe n’était pas directement lié aux Astros. Ses propos fermes et nuancés se sont distingués dans le cirque de la semaine dernière.

H: 6

B: 3

P: 8

Total: 17

11. Gary Sánchez, C, Yankees de New York

Les commentaires: «Je peux vous dire ceci, si je frappe un home run pour envoyer mon équipe aux World Series, ils peuvent arracher mon pantalon. Ils peuvent tout arnaquer. »

N’importe quoi, dit-il. Malheureusement, nous n’aurons probablement pas la chance de comprendre ce que cela signifie compte tenu de ses antécédents en séries éliminatoires.

H: 3

B: 8

P: sept

Total: 18

10. Nick Markakis, OF, Atlanta Braves

Les commentaires: «Ce qu’ils ont fait, c’était des conneries»; «Chaque gars là-bas mérite une raclée»; “[Manfred] devrait être gêné de lui-même. “

Markakis, 36 ans, a des sentiments sur l’intégrité du jeu, et il pense que les Astros ont besoin d’une leçon… avec les poings? Un peu violent pour un joueur dont l’équipe n’a disputé que quatre matchs de saison régulière contre Houston en 2017, mais là encore, les Braves ont perdu les quatre matchs et ont été dominés par une marge combinée de 38-13. Lorsque quelqu’un est dans le jeu depuis aussi longtemps que Nick, vous devez l’écouter. Ou bien, je suppose.

H: dix

B: 1

P: 8

Total: 19

9. Gleyber Torres, 2B, New York Yankees

Les commentaires: “Si vous avez triché en 2017 et gagné, pourquoi ne tricheriez-vous pas l’année prochaine et l’année prochaine aussi?”

Le jeune homme est sage au-delà de ses années. Les Astros ont maintenu qu’ils avaient cessé de voler des panneaux après la saison régulière de 2018; Torres, 23 ans, dont l’équipe a perdu contre Houston à l’ALCS en octobre dernier, dit que cela n’a aucun sens.

H: 5

B: 8

P: sept

Total: 20

8. Mike Trout, OF, Los Angeles Angels

Les commentaires: «Ils ont triché»; “Je ne suis pas d’accord avec la punition”; «J’ai perdu le respect de certains de ces gars-là»; “C’est triste pour le baseball”; «Monter à l’assiette en sachant ce qui s’en vient… ce serait très amusant»; «Enlève ma chemise. Si vous emmenez votre équipe à une série mondiale à la maison? Fais ce que tu veux.”

Est-ce le Mike Trout que nous attendions? Le meilleur joueur de sa génération a toujours semblé réticent à être la voix de son sport, mais ses commentaires lundi pourraient indiquer un changement. Peut-être qu’il en a juste marre de regarder les Astros au classement AL West pendant que son équipe oscille autour de .500, mais dire qu’il a perdu le respect des gars contre lesquels il joue près de 20 fois par an semble être un grand pas. La prochaine étape semble un peu plus humaine en disant à ses coéquipiers qu’ils ont le droit d’enlever sa chemise.

H: sept

B: 8

P: 6

Total: 21

7. Tommy Pham, OF, San Diego Padres

Les commentaires:

L’automne dernier, les Pham’s Rays ont perdu une ALDS étonnamment compétitive face aux Astros. Mais sur Twitter, il ne prend pas de L.

H: 5

B: sept

P: dix

Total: 22

6. Kenley Jansen, P, Dodgers de Los Angeles

Les commentaires: «Pire que le jeu, pire que les stéroïdes»; “Au moins à l’époque [in the steroid era], tout le monde devait être sous stéroïdes. C’était un jeu équitable »; “Nous suspendons les entraîneurs, les managers et vous ne suspendez pas les joueurs. Vous dites essentiellement aux équipes de continuer à le faire. “

Nous avons officiellement atteint le segment «Pining for the steroids era» du programme. Perdre les World Series consécutives aux équipes impliquées dans ce scandale le fera.

H: sept

B: dix

P: 6

Total: 23

5. Trevor Bauer, P, Cincinnati Reds

Les commentaires: “Vous mentez ou vous êtes un putain d’idiot. Et ne devenez pas milliardaire propriétaire d’une équipe en étant un putain d’idiot. Alors tu mens. “

Bauer, un ancien lanceur des Indiens dont l’équipe a été balayée par Houston lors de l’ALDS 2018, n’a pas été timide à propos de ses sentiments – à propos de quoi que ce soit, mais surtout à propos du propriétaire d’Astros, Jim Crane, qui a déclaré qu’il pensait que son équipe avait équitablement remporté le championnat 2017. “Je ne vais pas leur faire oublier qu’ils sont hypocrites, ce sont des tricheurs”, a déclaré Bauer vendredi lors d’une diatribe de 10 minutes et 1 500 mots sur le scandale. Il a également mis en place un sondage Twitter apparemment conçu pour produire un résultat déséquilibré:

Disons que quelqu’un gâche. Gâche énormément, même. Et la vérité est qu’ils ne se soucient vraiment pas de gâcher. Du tout. En fait, ils recommenceraient, et vous le savez. En demandant un ami, préférez-vous recevoir:

– Trevor Bauer (@BauerOutage) 13 février 2020

Indépendamment, je suis juste tombé sur cet ancien article ClickHole. Je me demande si cela s’applique à l’un des gars de ce classement.

H: 9

B: 8

P: sept

Total: 24

4. Justin Turner, 3B, Los Angeles Dodgers

Les commentaires: “Je ne sais pas si le commissaire a déjà gagné quelque chose dans sa vie”; “Appeler le trophée des World Series un morceau de métal … la seule chose qui dévalorise ce trophée, c’est qu’il dit commissaire dessus.”

Les propriétaires de MLB s’en foutent peut-être, mais Manfred a été un désastre tout au long de ce scandale. Exemple: en parlant aux journalistes dimanche, il a qualifié le trophée du commissaire de «morceau de métal». Pour les Dodgers, qui se sont vu refuser ce morceau de métal à deux reprises en perdant face à des équipes au centre de l’enquête de la MLB, les mots ont été profondément tranchés. Turner pouvait à peine contenir son dégoût. Manfred s’est depuis excusé, mais si les Dodgers finissent par hisser le trophée en octobre, attendez-vous à ce que ce commentaire refasse surface.

H: 8

B: dix

P: sept

Total: 25

3. Aaron Judge, OF, New York Yankees

Les commentaires: «J’avais mal au ventre»; “Pour découvrir que ce n’était pas gagné, ils ont triché, cela ne me convenait pas.”

Peut-être qu’aucun joueur n’a ressenti les effets du scandale des Astros plus intensément que le jeune cogneur des Yankees, qui a terminé deuxième en 2017 AL MVP votant pour Altuve et a vu son équipe rebondir par Houston dans l’ALCS en octobre. (Les Yankees ont chuté en sept matchs, avec les quatre défaites à venir sur la route.) New York a également perdu contre les Astros dans l’ALCS 2019, avec le coup final sur un circuit de retour d’Altuve qui est depuis devenu le sujet de rampant complot et spéculation.

Le juge, qui pense que Manfred devrait dépouiller les Astros de leur championnat des World Series, a déclaré qu’il avait supprimé un post Instagram félicitant Altuve pour son prix après que l’Athletic eut fait son premier rapport sur le programme en novembre. Il a également qualifié l’épreuve de «Tattoogate», qui, pouvons-nous trouver un autre suffixe pour nos scandales? De plus, il y a déjà eu un Tattoogate, bien que celui-ci soit beaucoup plus absurde.

H: 8

B: dix

P: 8

Total: 26

2. Cody Bellinger, OF, Los Angeles Dodgers

Les commentaires: “Je pense que ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’Altuve a volé un MVP à Judge en ’17. Tout le monde sait qu’ils nous ont volé une bague »; “Je ne sais pas quel humain frappe un coup de circuit à domicile contre Aroldis Chapman – pour envoyer votre équipe aux World Series – et l’un d’entre eux a la pensée de dire:” Ne déchirez pas mon maillot. “”

Vendredi dernier, les commentaires de Bellinger peuvent sembler relativement apprivoisés après près d’une semaine de vol sur l’Astros, mais ils ont été parmi les premiers à sortir de l’entraînement printanier. Et étant donné qu’ils venaient du MVP NL 2019, qui peut avoir raté deux anneaux en partie à cause du vol de pancartes, ils ont un poids supplémentaire.

H: 8

B: dix

P: 9

Total: 27

1. Yu Darvish, P, Chicago Cubs

Les commentaires: “Aux Jeux olympiques, quand les joueurs trichent, ils ne peuvent pas avoir de médaille d’or, non? Mais [the Astros] ont toujours un titre World Series. Cela me fait me sentir bizarre »; “Superbe poubelle! Je l’aime!”

Il n’y a pas de personnage plus sympathique dans cette épreuve que Darvish, l’ancien lanceur des Dodgers qui a vu les matchs 3 et 7 des World Series 2017 s’échapper rapidement de lui, car il a accordé huit points mérités combinés en 3 1/3 de manche. Depuis lors, il s’est comporté avec grâce, refusant même au début de blâmer ses sorties rocailleuses sur le signe du vol après que l’Athletic ait cassé l’histoire en novembre.

Il ne détourne toujours pas le blâme, mais il est prêt à parler des Stros: “Ils n’ont pas à parler”, a-t-il déclaré ce week-end des excuses de Houston. “Ils ne devraient pas parler comme ça maintenant.”

Son coup de grâce, cependant, n’est pas venu dans une mêlée de presse ou dans des remarques en conserve sur le commissaire. Il est venu en réponse à un gars de réponse qui a tweeté le trophée Astros World Series à un journaliste battu par les Cubs:

Superbe poubelle!

Je l’aime!

– ダ ル ビ ッ シ ュ 有 (Yu Darvish) (@faridyu) 16 février 2020

Yu n’a peut-être pas encore de bague, mais il est un champion dans cette compétition sans signification.

H: dix

B: dix

P: dix

Total: 30