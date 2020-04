Le club copie l’ERTE de Barcelone et une remise de 70% et une contribution pour les travailleurs

Il y a des jours L’Atlético de Madrid annonce un ERTE pour leurs travailleurs en raison de la crise économique que le coronavirus génère. Le club a essayé de sauvegarder la viabilité de l’entité et les footballeurs ont également fait leur part pour que les salariés concernés continuent de collecter 100% de leur masse salariale.

Les footballeurs rojiblancos ont compris la situation et ils ont accepté de baisser 70% de leur salaire, tout comme la première équipe féminine, l’équipe masculine et leurs organes techniques respectifs.

En outre, La première équipe de l’Atlético de Madrid assumera la moitié du salaire des 430 employés du club touchés, tandis que les membres du comité directeur assumeront l’autre moitié afin que tous les travailleurs continuent de recevoir l’intégralité de leur salaire pendant la durée de cette situation.

La déclaration de l’Atlético de Madrid

«La cessation d’activité qui a entraîné la déclaration de l’état d’Alarma en Espagne à la suite de la crise sanitaire de Covid-19 a contraint l’Atlético de Madrid à étudier des mesures pour sauvegarder la viabilité économique du club. En raison de cette situation compliquée, et toujours dans le but de garantir l’avenir de l’entité, le club a pris la décision de présenter un Dossier de Réglementation de l’Emploi Temporaire (ERTE).

Le personnel et les entraîneurs de la première équipe masculine comprennent la nécessité pour le club de présenter l’ERTE susmentionné, de respecter ses conditions et d’assumer l’impact économique qui en découle sur leurs revenus. Tous les membres de la première équipe ont signé un accord interne avec l’entité qui définit deux scénarios différents en fonction de la configuration finale de cette saison 2019-20. Le dossier entraînera une réduction de 70% des salaires des techniciens et des joueurs de la première équipe masculine, de la première équipe féminine et de l’Atlético de Madrid B, tandis que la déclaration de l’état d’alarme dure.

Dès le départ, l’objectif du club dans l’étude des mesures possibles pour faire face à cette situation délicate a été de minimiser au maximum son effet sur les salaires de ses salariés. L’accord conclu avec la première équipe permettra également de compléter le salaire de 430 salariés concernés par l’ERTE, complément dont seuls les joueurs et techniciens des équipes professionnelles sont exclus. Pour rendre cela possible, la première équipe contribuera la moitié du montant nécessaire et les membres du comité de direction du club, composé du PDG et des directeurs des différents secteurs, l’autre moitié ».